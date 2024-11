¿Por qué no debuta? El plan de la directiva de Chivas para consolidar a Teun Wilke

Chivas está urgido de un centro delantero que pueda ser contundente frente a la portería rival, urgencia que se ha incrementado durante las semanas recientes debido a las lesiones de Chicharito Hernández y Armando González, por lo que la afición ha pedido que se le brinde la oportunidad a Teun Wilke, petición que no ha sido complacida.

El delantero de ascendencia neerlandesa, pero que nació en Querétaro, se convirtió en una de las sensaciones del futbol mexicano debido al nivel que está demostrando en el Tapatío en Liga de Expansión, en donde es el segundo mejor artillero de la competencia con siete dianas.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló cuál es el plan que hay dentro del Guadalajara para consolidar al delantero, al cual no le tienen previsto dejar que se marche, ya que lo visualizan como el próximo goleador del Rebaño, aunque todavía le faltaría madurar en algunos sentidos, por lo que no se acelerará su proceso.

“Fue llevado al primer equipo cuando se lesionó Armando González y Chicharito, solo estaba Ricardo Marín. Fernando Gago decidió subir a entrenar al primer equipo un par de semanas. Me decían que quieren llevarlo lento. Notan que en algunas cuestiones de cancha ‘todavía está verde’, que le falta madurar algunas cuestiones futbolísticas.

“Teun Wilke no fue traído al Guadalajara como un futbolista para hacer negocio como Cade Cowell o Fidel Barajas, que tienen expectativas de que se vayan luego y que los cuatro millones que pagaron por cada uno, se conviertan en más. A Teun Wilke lo trajeron porque le ven cualidades para ser el nueve de Guadalajara. El plan es que el próximo torneo se mantenga en el primer equipo, fijo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Confirmó interés del Bolonia de Italia en Teun Wilke

Hace unos días se dio a conocer que el delantero rojiblanco ha despertado interés en el Bolonia de Italia, situación que confirmó el ya mencionado comunicador, el cual dejó en claro que es solamente una intención de mirarlo más de cerca, es decir, no hay oferta ni acercamientos formales para llevárselo a Europa.