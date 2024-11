Alan Pulido es uno de los delanteros más exitosos que ha tenido el equipo de Chivas durante los últimos 25 años, llegando como refuerzo y consolidándose como un delantero importante que redituó varios títulos con la camiseta rojiblanca, por lo que siempre suele ponerse en la órbita del Rebaño en cada mercado de fichajes.

Sin embargo, en esta ocasión fue el propio Puligol el encargado de incrementar los rumores sobre su posible regreso al Guadalajara, ya que declaró abiertamente que existe la probabilidad de salir del Sporting Kansas City para el próximo semestre, reiterando su deseo de volver al chiverío.

“La verdad es que la ciudad me ha arropado de una muy buena manera, la gente apoya mucho los deportes y es algo que me ganó. El año pasado renové con Sporting tres años más, se acabó el primero y me quedan dos años más.

“Vamos a ver qué pasa, sabes que el futbol es de momentos, nada es garantizado y quizás el otro año empezaremos con el Sporting, pero veremos que pasa también, la realidad es que en el futuro quisiera regresar al futbol mexicano. Lo he dicho, ojalá se pueda regresar a Chivas, ojalá pueda regresar a cerrar mi carrera”, declaró al portal Persisports.

La participación de Alan Pulido con el Sporting Kansas City llegó a su fin en este 2024 tras la prematura eliminación de la escuadra estadounidense en la MLS, por lo que se encuentra en periodo vacacional, esperando confirmar su futuro.

Alan Pulido rechazó a Chivas hace un año

El delantero estaba apalabrado con la directiva rojiblanca que estaba comandada por Fernando Hierro; sin embargo, prefirió aceptar la millonaria oferta de renovación que le ofreció el Kansas City, dejando a la deriva al conjunto del Guadalajara.