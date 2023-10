¿Por qué no juega Óscar Whalley y sí Wacho Jiménez en el amistoso de Chivas ante América?

El balón se detuvo en la Liga MX con la llegada de una nueva Fecha FIFA, donde las distintas selecciones buscan avanzar en sus respectivos procesos de cara al Mundial 2026. Sin embargo, Chivas de Guadalajara no se quedará de brazos cruzados en el receso del Torneo Apertura 2023.

Y es que el Rebaño Sagrado tiene la gran oportunidad de enfrentarse a un rival de la talla del América, en un compromiso amistoso que se lleva a cabo este domingo 15 de octubre en Estados Unidos y que le servirá a Veljko Paunovic para ajustar los detalles del funcionamiento colectivo.

Aunque Chivas de Guadalajara viene de conseguir una importante victoria ante Atlas en el Clásico Tapatío de la Liga MX, lo cierto es que el equipo rojiblanco tiene mucho trabajo por delante. El Rebaño Sagrado presenta dudas y tiene que recuperar su nivel competitivo para lo que resta de la fase regular.

Es por eso que muchos esperaban ver a los menos habituales en este amistoso ante las Águilas, con la idea de que ganen el rodaje que normalmente no tienen en el Torneo Apertura 2023. Uno de esos jugadores que quieren disfrutar los aficionados es Óscar Whalley, pero este no fue parte del once inicial.

¿Por qué no juega Whalley ante el América?

Paunovic decidió apostar en este partido por el Wacho Jiménez en la portería rojiblanca. El guardameta ha sido el más regular en lo que va de temporada con Chivas de Guadalajara y ahora parece más afianzado en el puesto, luego de la lesión de Raúl Rangel.

La medida llama poderosamente la atención. Y es que el tratarse de un partido de carácter amistoso, se esperaba que Whalley finalmente tuviera minutos en el equipo tapatío. Sin embargo, el refuerzo de Chivas de Guadalajara tendrá que esperar un poco más por su oportunidad.

Todo esto responde a una decisión técnica por parte de Paunovic, pues Whalley ya está recuperado y en plenas condiciones para sumar minutos. Es por eso que el portero forma parte del banquillo de suplentes del Rebaño Sagrado, por lo que pudiera tener minutos en el complemento.

Vale destacar que Whalley ha estado ausente en lo que va de temporada por diversos motivos, entre los que destaca el proceso de fortalecimiento de su rodilla derecha. Ya superados los trabajos de prevención, depende de Paunovic que el guardameta juegue con el Rebaño Sagrado.

La lesión del Raúl Rangel

Raúl Rangel se perderá casi toda la fase regular del Apertura 2023 (Foto: Imago7)

El Tala estaba dando pasos muy firmes para convertirse en el nuevo dueño de la portería de Chivas de Guadalajara. Sin embargo, un desafortunado choque con Antonio Briseño derivó en una fractura de pómulo, por lo que será baja al menos hasta el final del cierre de la fase regular.

Ahora el camino luce completamente despejado para el Wacho Jiménez, que regresa a la titularidad del Rebaño Sagrado y se perfila para mantenerse en el puesto durante las próximas semanas, en las que los dirigidos por Paunovic buscan el boleto directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2023.