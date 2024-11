El Apertura 2024 será el último certamen de Jesús Sánchez como futbolista profesional. Luego de jugar toda su trayectoria con la playera de Chivas, el Chapo anunció hace algunos días se retiro de la actividad , por lo que recibió numerosos mensajes de admiración y agradecimiento por ser uno de los símbolos de la última década.

Sánchez anunció previo al juego ante San Luis que se retirará una vez finalizada la temporada, por lo que estos serán sus últimos partidos con Chivas. En redes sociales, circuló el video del momento exacto en el que el Chapo le comunicó la decisión a sus compañeros, en lo que sin dudas fue algo muy emotivo.

El emocionante discurso de Jesús Sánchez

En la práctica rojiblanco, Jesús Sánchez reunió a todos sus compañeros y casi como pudo dio a conocer su retiro. El Chapo rompió en lágrimas incluso antes de comenzar a hablar: “¡Puta madre! Estuve pensando todos estos días, pues hoy voy a anunciar que me retiro. Pero quería compartirlo con ustedes porque es importante para mí. La verdad he pasado momentos muy felices. Es un orgullo para mí el poder compartir mis días con todos ustedes”, dijo visiblemente emocionado, moviendo nervioso sus brazos como si fuese un niño.

“Me voy contento, pleno. Espero que en mí hayan encontrado una persona en la que puedan confiar, en la que puedan sentir que tienen un amigo. No quería llorar, la neta, pues me gana también el sentimiento. Era importante decírselos más formales porque son parte importante no sólo de mi carrera sino de mi vida, porque pasaba más tiempo con ustedes, porque los sentía mi familia”, continuó Jesús Sánchez ante la atenta y respetuosa mirada de sus compañeros.

Sobre el cierre de su discurso, el Chapo reflexionó: “Me llevo muchas cosas valiosas de cada uno. Saben lo importante que han sido. A muchos los conozco desde que llegué. Gracias por la amabilidad, por el compromiso, por siempre hacerme sentir bien. No tengo con qué pagarles más que tratando de ser una buena persona también con ustedes. Las lágrimas son de felicidad, estoy contento, me voy pleno. Me voy feliz porque he tratado de dar todo y más. Gracias”, concluyó.

La plantilla de Chivas emocionada con el Chapo

A lo largo del video publicado por Chivas también puede observarse el respeto que tienen los jugadores por el Chapo Sánchez, quien no ha jugado en el último tiempo pero aún así tiene su liderazgo dentro de la plantilla. El primero en acercarse para abrazarlo fue Isaac Brizuela; luego siguieron Chicharito Hernández y Érick Gutiérrez, todos con un tono fraternal. Más tarde llegaron Víctor Guzmán y Roberto Alvarado, hasta que toda la nómina se acercó para echarlo por los aires en un gesto de despedida.