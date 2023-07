El Club Guadalajara empezó de la mejor manera el Torneo Apertura 2023 con una importante victoria sobre León en la Fecha 1 que se realizó el lunes anterior, ahora van por su primer triunfo en casa cuando este sábado 8 de julio reciban a San Luis a las 18:00 horas, en un duelo que se disputará en un maltratado césped del Estadio Akron.

Y es justamente lo que ha generado la diversión entre los usuarios de redes sociales que apoyan al Rebaño Sagrado, ya que el viernes se dio a conocer que el partido entre América y Gallos Blancos de Querétaro fue pospuesto debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio La Corregidora, lo cual desató las burlas sobre el acérrimo rival.

Y es que las Águilas, como varios equipos, incluido Chivas, no tienen a su plantel completo entre ausencias y falta de refuerzos en este certamen, por ello se desataron varias teorías que incluyeron a comentaristas como Javier Alarcón, a quien le pareció un tanto extraño que se postergara un juego de los azulcremas justo cuando vienen de perder ante Juárez y presentan varias bajas.

Canchas del estadio Akron luce en malas condiciones

El periodista David Medrano publicó en su cuenta de Twitter un video de cómo luce el pasto del Gigante de Zapopan, donde la noche del sábado Guadalajara le hará los honores al Atlético de San Luis y esto fue lo que generó la diversión en las famosas redes sociales, ya que de manera irónica solicitaron que también se suspendiera el juego.

La realidad es que el césped del Akron no es el más verde del futbol mexicano y en varias ocasiones el equipo de mantenimiento ha tenido que doblegar esfuerzos para tenerlo listo, no obstante, de un día para otro nunca se ha anunciado el cambio de fecha de un juego del Rebaño, pero está claro que no todos los equipos reciben las mismas facilidades.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter