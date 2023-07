Las Chivas de Guadalajara no veían con malos ojos desprenderse de uno de sus delanteros de la cantera cuando llamó la atención de otro equipo grande como lo es Cruz Azul, por lo tanto las platicas se dieron entre ambas directivas para que el el goleador de 24 años pudiera salir de la que ha sido su casa desde fuerzas básicas, pero finalmente no se concretó el traspaso.

El Tepa nació en Tepatitilán, en el estado de Jalisco el 19 de noviembre de 1998, llegó a las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado en el 2012 después de haber sido observado con un club de su localidad. Inició su proceso desde la Sexta División con el entrenador Luis Felipe Peña. Tuvo la oportunidad de jugar en todas las categorías desde la Sub-15 hasta la Sub-20, pasando por la Segunda División.

“Toda mi familia es futbolera, aunque antes eran de Atlas y ahora ya son de Chivas. Desde chico me apasionaba mucho el futbol, me acuerdo que íbamos al Estadio Jalisco a ver al Atlas, pero siempre perdía contra las Chivas, de hecho un día que el ‘Bofo’ metió 2 goles, me enojé mucho y me puse una playera de Chivas que me habían regalado y dije ‘Atlas, no más’ y desde entonces no me quito la rojiblanca”, relató González en una entrevista para el portal oficial de Chivas.

El Tepa González ya probó fortuna en Europa

En el 2018 le ofrecieron jugar con el CD Tudelano de la Tercera División de España, donde pudo adaptarse para mostrar sus cualidades. Estuvo un año a préstamo y el Tepa reveló que la experiencia le sirvió para volver a Guadalajara por un lugar en el primer equipo.

“Cuando llegué el proyecto que tenía el entrenador era muy bueno, era un equipo pequeño, obvio no con la grandeza de Chivas, pero se trabaja increíblemente bien, mis compañeros eran más grandes y a todos les aprendí algo, en los primeros 6 meses me ‘europalicé’, me adapte a la forma de vida y de trabajo, creo que jugué muy bien, pero después nos metimos en problemas de descenso, cambiaron a los entrenadores y el siguiente semestre fue matarme por el equipo, era ganarse un lugar y aportarle algo, fue un buen aprendizaje”, comentó el atacante.

El Tepa González regresó al Rebaño en el 2019 a petición de Tomás Boy, quien le dio la oportunidad de debutar tanto en la Copa MX como en la Liga MX, sin embargo para la temporada 2020-2021 fue cedido a Leones Negros de la UdeG en la Liga de Expansión. Fue hasta el 2022 que el técnico Ricardo Cadena lo integró de nuevo al primer equipo y marcó su primer gol al Santos en el Clausura 2022. Con Veljko Paunović tuvo algunas oportunidades, pero finalmente lo enviaron al Tapatío donde se proclamó campeón en el Clausura 2023. Ahora deberá pelear por un puesto en el ataque con Ronaldo Cisneros, Ricardo Marín y Daniel Ríos.