Las Chivas de Guadalajara mantienen el deseo de contratar a un delantero más para el Torneo Apertura 2023 que ya está en marcha, donde Alan Pulido es el principal candidato, sin embargo otras segundas opciones cuentan con el respaldo del director deportivo, Fernando Hierro, quien vaya que ha explotado el marcado en busca de dejar en alto el nombre del equipo más importante del futbol mexicano.

Con la llegada de Erick Gutiérrez, el deseo de fichar a Puligol, haber sondeado a Luca Martínez y pensar en Jesús Tecatito Corona, está claro que el Rebaño Sagrado ha dejado atrás los tiempos en que simplemente se quejaba de los altos precios y de los obstáculos que le ponían a la hora de preguntar por algún futbolista.

Con Hierro a la cabeza como el principal negociador, Chivas vuelve a tomar fuerza como uno de los clubes que llama la atención para el futbolista no solo por la historia que tiene detrás, también por el proyecto que se ha conformado desde que el español llegó a la directiva y Veljko Paunović a la dirección técnica, accesando hasta la Gran Final en solo seis meses de gestión.

Tecatito Corona acaba con el sueño de Chivas

En días pasados trascendió que Guadalajara habría preguntado por Jesús el Tecatito Corona, quien este miércoles 5 de junio llegó a Monterrey para tomar unos días de vacaciones y ahí fue cuestionado sobre su futuro con el Sevilla, asegurando que volverá, pero que siempre ha sido Rayado, con lo cual dejó clara su postura para evitar hablar de los tapatíos.

“Vengo de vacaciones, nada más. No sé nada de eso. Yo siempre he sido Rayado”, comentó el atacante mexicano en palabras para Multimedios. Por otro lado, su representante señaló que la intención de Tecatito es mantenerse en Sevilla: “Ahora mismo no piensa en irse del Sevilla, pero si llegara una oferta interesante, seguro que la vamos a analizar”, indicó a Sport Italia.