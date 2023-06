Hasta el momento sólo han llegado dos caras nuevas a Verde Valle de cara al Apertura 2023. Óscar Whalley y Ricardo Marín son los únicos dos refuerzos de Chivas. Este último llega desde la Liga de Expansión y confía en ser la carta goleadora del Rebaño en el próximo torneo.

Aunque para muchos se trata de un nombre desconocido, Chivas confió en Ricardo Marín para reforzar su plantilla. El atacante, por su parte, quiere devolver con goles y ya avisa a la afición cuáles son sus principales características.

En diálogo con Chivas TV, Ricardo Marín comparó su juego con el de un ícono del Rebaño y de la Selección Mexicana: “Tengo muy buen juego aéreo, me gusta salir a asociarme para jugar con mis compañeros y he aprendido demasiado de los movimientos de Javier Hernández“, afirmó.

Ricardo Marín comparó sus cualidades con las de Chicharito Hernández (Imago7)

“Me tocó en momento, cuando estaba en su prime. Estudié cómo se movía a las espaldas de los defensas, los movimientos para quedar libre y me considero de ese estilo”, dijo Ricardo Marín, quien viene de ser campeón de goleo en la Liga de Expansión, con la camiseta del Celaya.

Apoyó al Rebaño en la Liguilla

El flamante fichaje de Chivas contó que siguió de cerca al conjunto rojiblanco en la pasada Liguilla: “Tuve la oportunidad de ver los partidos y la Liguilla la viví cómo si fuera uno más de aquí (de Chivas), por su estilo de juego y lo que más me gustó que es completamente un equipo, todos atacan y todos defienden. El futbol se ha hecho así, si no logras un trabajo así no se logra un campeonato”, analizó.