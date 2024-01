El inminente regreso de Chicharito al futbol mexicano con Chivas de cara al Clausura 2024 ha traído consigo mucha ilusión por parte de los aficionados rojiblancos de cara al próximo torneo; sin embargo, Claudio Suárez no está conforme con la idea romántica de Hernández de regresar al Rebaño a terminar su carrera.

El Emperador, quien fue uno de los mejores defensores en la historia del futbol mexicano y que brilló en la zaga del Guadalajara, mandó un mensaje lleno de polémica al histórico delantero de la Selección Mexicana al decirle que no confíe en los directivos, ya que aseguró que Amaury Vergara le debe dinero.

“No puedes sacrificar tanto dinero, no puedes confiar en los directivos. A mí me pasó, Chivas me sigue debiendo, Amaury Vergara me sigue debiendo dinero. Me prometieron hacerme dos partidos de despedida, Chivas USA y Chivas México.

“Por eso no te puedes ir al tema romántico de ‘me voy a retirar con el equipo de mis amores y esas cosas’. No nada más fui yo, también otros compañeros, no los voy a balconear”, declaró Suárez en Fox Deportes.

El regreso del Chicharito Hernández al Guadalajara se dará en gran medida al compromiso y esfuerzo que está demostrando Amaury Vergara, con quien el propio futbolista habría cerrado el acuerdo de manera verbal, por lo que su representante se encuentra en la Perla de Occidente para revisar el contrato.

¿Cuándo debutaría Chicharito con Chivas en el Clausura 2024?

El delantero estaría en la recta final de su rehabilitación, por lo que en caso de cumplirse el lapso de cuatro semanas, Javier Hernández podría debutar en la semana del 4 al 10 de febrero, lapso e el que el Rebaño jugará contra el Atlético de San Luis, posteriormente enfrentará al Hamilton Forge en Concachampions y luego recibirá al FC Juárez.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Clausura 2024?

Después de que la Liga MX hiciera oficial el calendario de competencia, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo torneo el día sábado 13 de enero en la cancha del Estadio Akron, día en el que reciban a Santos Laguna.