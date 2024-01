El regreso de Chicharito a Chivas ha despertado mucho interés de la afición rojiblanca de cara al Clausura 2024, en donde el propio Javier Hernández desató más ilusión al pedirle abiertamente a Amaury Vergara que haga el esfuerzo para contratar a Carlos Vela en este mercado de fichajes.

Durante la transmisión en vivo que realizó el histórico goleador de la Selección Mexicana, el futbolista respondió a un comentario de un usuario que le pedía que convenciera al Bombardero de fichar con el Rebaño, en donde lanzó la sugerencia al presidente del Rebaño, aunque fue en claro tono de broma.

Sin embargo, muchos aficionados se ilusionaron, por lo que el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, confirmó que Carlos Vela no está en los planes del chiverío, aunado a que la directiva ha decidido cerrar su participación en la ventana de fichajes invernal en cuanto concreten las llegadas de Hernández Balcázar y Cade Cowell.

“Es un deseo de Javier (Hernández). Es un sueño guajiro, incluso declaraba que lo decía en tono de broma. Sinceramente no pasa por la mente del Guadalajara. Con Chícharo y Cade Cowell cerrarían las contrataciones para este certamen”, explicó el comunicador en Sporcenter.

Otro factor que juega en contra del posible fichaje de Carlos Cela es su alto salario, por lo que es impagable para el Rebaño, principalmente por el gran esfuerzo que están realizando para poder costear el sueldo de Chicharito y el de Alexis Vega, quien parece ser que seguirá cobrando en el redil al menos hasta el verano.

Vela ya habría rechazado a Chivas

Hace unos días se dio a conocer que Fernando Hierro se acercó a conversar con Carlos Vela para plantearle la posibilidad de arribar a las Chivas, propuesta que agradeció el delantero y dejó en claro que no tiene deseos de jugar en la Liga MX, por lo que está tratando regresar a Europa con la Real Sociedad.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Clausura 2024?

Después de que la Liga MX hiciera oficial el calendario de competencia, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo torneo el día sábado 13 de enero en la cancha del Estadio Akron, día en el que reciban a Santos Laguna.