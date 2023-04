Chivas de Guadalajara no tiene mañana y si desea sellar su pase directo a la Liguilla del Clausura 2023 de la Liga MX necesitará vencer al equipo más débil, al menos en el papel, de todo el torneo: Mazatlán, este sábado 29 de abril en el Estadio Akron. Pero, ¿qué pasa si empata este partido?

El Rebaño Sagrado se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 31 puntos, pero no tiene asegurado aún el boleto directo a la Fiesta Grande, por lo cual es vital sumar en casa ante los sinaloenses, que ocupan el último puesto, con apenas siete unidades. Lo que presagia un delo complejo en el Gigante de Zapopan.

Chivas ha sorprendido a toda la Liga MX en este Clausura 2023, no solo por los puntos que ha cosechado, sino por el funcionamiento que el entrenador Veljko Paunovic ha conseguido en lo que va del calendario, pero en casa apenas ha producido 13 de los 21 puntos disputados y en contraste con los 18 gestados como visitante.

¿Qué pasa si Chivas empata en la Jornada 17?

El panorama para Guadalajara es muy sencillo en cuanto a números, si vence a Mazatlán por cualquier marcador habrá asegurado su lugar en los Cuartos de Final del Clausura 2023 sin tener que pasar por la reclasificación, pero y si Mazatlán saca un empate en el Estadio Akron, ¿qué pasa?

Chivas, en el posible caso de un empate, necesitará que América pierda con FC Juárez y Toluca no le gane a Necaxa, para terminar en el segundo lugar de la clasificación general. Ahora, si América gana, pero los Diablos Rojos no vencen a los Rayos, Guadalajara terminará en el tercer puesto de la tabla. Y si los choriceros también dominan a los hidrocálidos, el Rebaño se quedará con el cuarto y último boleto directo a Liguilla. Matemáticamente, NO podrá quedar en quinta posición de igualar con Mazatlán. ¡Elijo creer!

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales.