La tensión entre el entrenador de Chivas, Veljko Paunovic, y el seleccionador nacional, Diego Cocca, continúa, por lo que el timonel del Guadalajara envió un sutil pero contundente mensaje al estratega de la Selección Mexicana al recomendarle que mande a jugar a todos los futbolistas del Rebaño para el próximo duelo contra Estados Unidos.

“Después de esta actuación, pienso que debe ir todo Chivas a jugar contra Estados Unidos”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

El conjunto de la Perla de Occidente tuvo una destacada participación contra el León en el Nou Camp, registrando un triunfo importante que los colocó nuevamente entre los mejores cuatro clubes de la Liga Mx; sin embargo, toma las cosas con mesura a falta de dos jornadas para que concluya la fase regular.

“Estoy orgulloso y agradecido con el grupo con el que estoy trabajando y felicito a nuestros jugadores por el esfuerzo, el juego que hemos mostrado hoy y vuelto a animar a nuestro público desde el campo, nuestra entrega, nuestras ocasiones y goles.

“Pero todavía no hemos hecho nada, nos quedan dos pasos para confirmar una temporada con una mejora importante, pero sabemos que esto es futbol y no hay nada conseguido, no nos vamos a precipitar y adelantarnos a los hechos”, concluyó el serbio.