Probablemente las Chivas de Guadalajara merecían la eliminación en el Apertura 2024. Después de un certamen repleto de adversidades, el Rebaño nunca mostró una buena versión sobre el campo. Sin embargo, no deja de llamar la atención cómo en el último minuto del Clásico Tapatío frente al Atlas, el VAR llamó al silbante César Arturo Ramos para que revisara la supuesta infracción de Antonio Briseño.

El penal que significó la eliminación de Chivas todavía genera controversia y eso no hace más que confirmar algo: la jugada del Pollo Briseño suele ser una de esas acciones en las que el VAR prefiere no intervenir, pues no era un error alevoso del silbante principal, tal y como marca el reglamento a la hora de corregir fallos arbitrales.

Guillermo Pacheco Larios, el árbitro que llamó desde el VAR para pitar penal en favor del Atlas

Si bien fue César Arturo Ramos quien tomó la decisión final, no deja de llamar la atención cómo Guillermo Pacheco Larios, árbitro de apenas 29 años, llamó desde el VAR convencido de que había infracción en el área de Antonio Briseño. El Pollo quizás tuvo algo de imprudente en esa acción, pero tranquilamente la misma podía ser interpretada como un movimiento natural en una disputa aérea.

También resulta extraño que el VAR, el cual muchas veces prefiere no intervenir, esta vez haya llamado en una jugada de último minuto, en un Clásico Tapatío donde se jugaba el acceso a Liguilla y en el mismísimo Estadio Akron. Para mal y de males, en este mismo torneo encontramos otro polémico arbitraje de Guillermo Pacheco que acabó perjudicando a Chivas.

El mismo árbitro le había regalado un penal a Tigres contra Chivas… y perdonado infracción contra el Nene Beltrán

Guillermo Pacheco Larios había dirigido a Chivas en su visita a Tigres UANL, por la Jornada 5 del Apertura 2024. Todavía con Fernando Gago en el banquillo, el Rebaño igualó 1-1 en un trámite parejo. Aquel día, los Felinos contaron con un polémico penalti a favor, pues Ozziel Herrera forcejeó con Érick Gutiérrez y se dejó caer dentro del área. Pudo ser hasta falta en ataque, pero el joven silbante marcó la pena máxima. Luego el Tala Rangel le contuvo el remate a André-Pierre Gignac.

Pero ese fallo no fue el único polémico de Pacheco en aquella noche, ya que el árbitro también dejó pasar una fuerte infracción de Javier Aquino contra Fernando Beltrán, por la cual no se sacó ni tarjeta. A los pocos días, la Comisión de Arbitraje reconoció que el penal en contra del Rebaño había estado mal sancionado.

Pacheco tuvo un pésimo arbitraje en Toluca-León

Otro detalle a tener en cuenta es que Guillermo Pacheco había recibido múltiples cuestionamientos luego de su arbitraje en el Toluca vs. León de la Jornada 15, hace nada más que algunas semanas. Aquel día hubo mucha pierna fuerte y ambos equipos quedaron disconformes con el silbante. Incluso, Pacheco Larios tuvo que retirarse escoltado por la policía debido a la bronca existente en el Nemesio Diez. ¿Era el árbitro indicado para estar en el VAR en un Clásico Tapatío de tanta importancia?