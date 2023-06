La directiva de Chivas comandada por Fernando Hierro continúa en búsqueda de los refuerzos que necesita Veljko Paunovic para encarar el Apertura 2023, en donde uno de los más sonados es Luca Martínez Dupuy, quien le mandó un guiño al Guadalajara, asegurando que le encantaría vestirse de rojiblanco.

Desde hace algunas semanas, el mexico-argentino ha estado en el radar del Guadalajara, por lo que la cúpula rojiblanca está analizando si se decantará por intentar fichar a Alan Pulido o a él; sin embargo, el atacante reconoció que hay charlas con el Rebaño.

Martínez Dupuy es hijo de padres argentinos; sin embargo, nació en San Luis Potosí, por lo que es mexicano de nacimiento y por si fuera poco ha decidido representar al Tricolor, por lo que fue parte del combinado nacional Sub 23 que participó en el torneo Maurice Revello, en donde México se quedó con el subcampeonato.

“Sé que hay una posibilidad de venir a Chivas. Mi representante es quien está viendo eso, pero a mí me encantaría venir, es un gran club y siempre he dicho que me encantaría jugar en mi país”, aseguró el delantero a su llegada a la Ciudad de México.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.