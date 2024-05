Raúl Rangel fue la figura de la noche para las Chivas de Guadalajara en el empate 0-0 (1-0) con Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Un encuentro en el marco de los Cuartos de Final de Vuelta del Torneo Clausura 2024. El portero fue pieza clave de los rojiblancos para gestar el resultado que los metió en la semifinal y lo reconoció la Liga MX como el Jugador del Partido. El Tala aprovechó la ocasión para reafirmar el objetivo de los tapatíos tras sellar el pase a la siguiente ronda de la Liguilla.

El portero canterano del Rebaño Sagrado se mantuvo inamovible en la alineación del entrenador Fernando Gago en este torneo. Su destacado desempeño lo llevó a Selección México para la Copa América 2024. Pese a ello, reconoció a TUDN aún sobre la cancha de La Bombonera que “lo que más destacaría, es el funcionamiento del equipo“.

El Tala Rangel platicó con la señal en vivo de TUDN y analizó este empate que los metió en las semifinales del Clausura 2024. El arquero reconoció que “a pesar que Toluca nos planteó un buen partido, en su cancha, con su gente. Creo que lo supimos llevar, manejar los tiempos y a final de cuentas se rescató el resultado“. Los tapatíos esperan la definición este domingo de las llaves de Cruz Azul vs. Pumas y Monterrey vs. Tigres, para saber si retarán al América por un boleto a la Gran Final.

Rangel, aún sobre el césped del Estadio Nemesio Diez y en donde debutó apenas en el torneo pasado, resaltó el objetivo del Guadalajara. Le refirió a la transmisión oficial que “Ya lo he dicho y lo reitero: Yo creo que (Chivas) está para grandes cosas, para ser campeón. Pero vamos partido a partido, pensando en grande“.

El reconocimiento de Tala Rangel tras su gran torneo

El portero titular de las Chivas fue consultado por su destacada actuación en este Clausura 2024 y evitó cualquier protagonismo. Rangel aseguró a TUDN que “yo creo que el arropo que tengo de los compañeros, de los técnicos, entrenadores. Creo que eso me ha ayudado y aparte, el tener apertura hacia los consejos que me dan, es lo que me ha ayudado. El seguir humilde, el seguir trabajando día a día, yo creo que es la herramienta y es lo que me hace estar aquí“. El guardameta se consolidó como titular en una alineación del Guadalajara que exhibe una zaga sólida.

La racha defensiva que metió a Chivas en semifinales

Guadalajara, después del empate sin goles en Toluca, colecciona ocho partidos sin conocer la derrota en Liga MX. Además, encadenó su quinto encuentro sin permitir goles y ha concedido sólo dos en los últimos ocho juego. Esto, desde aquel pacto 0-0 con América en el Clásico Nacional de la Jornada 12. Un duelo que se podrá repetir en la semifinal de este Clausura 2024.

0-0 vs América

2-0 en Monterrey

3-2 vs Puebla

1-0 en Pachuca

2-0 vs Querétaro

1-0 en Atlas

1-0 vs Toluca

0-0 en Toluca

Las estadísticas de Raúl Rangel frente a Toluca

El portero titular del Guadalajara fue reconocido por la plataforma estadística Statiskicks al mediar su desempeño en la llave frente a Toluca. La publicación del dataviz mexicano advirtió que Raúl Rangel registró “11 atajadas y 1.9 goles prevenidos en la llave ante el Toluca. 5 partidos sin recibir gol con la ayuda de su zaga“. El Tala fue pieza clave en la clasificación de las Chivas a la semifinal del Clausura 2024.