Rayados vs. Santos: ¿Qué resultado necesita Chivas para ser segundo en el Apertura 2023?

Chivas empieza a cerrar su participación en el Apertura 2023 de la Liga MX cuando enfrente a Pumas por la jornada 17 del Apertura 2023. Por otro lado, esta noche Rayados de Monterrey juega ante Santos Laguna por el pendiente de la fecha 10, por lo que repasamos qué resultados necesitan los Rojiblancos de la Pandilla para ser segundos en la tabla general de posiciones.

Finalmente el equipo de Veljko Paunovic alcanzó la clasificación directa a la Liguilla luego de ganarle por 1-0 a Cruz Azul. En el Estadio Akron el Guadalajara jugó un mal primer tiempo, pero en la segunda mitad aparecieron Víctor Guzmán y Yael Padilla para demostrar un mejor juego y así quedarse con la victoria ante la Máquina.

De esta manera, Chivas no solo se aseguró estar en la Fiesta Grande del Futbol Mexicano, sino que además sabe que no enfrentará en los Cuartos de Final a Rayados de Monterrey, Tigres y América, rivales contra los que perdió en la fase regular. Sin embargo, en una eventual semifinal no tendrá la ventaja deportiva ante ellos, por lo que tendrá que ir a buscar el partido.

A pesar de esto, Veljko Paunovic aún tiene posibilidades desde la matemática para ser tercero o segundo en la tabla de posiciones. Sin embargo, se deben dar una serie de resultados para que el Rebaño Sagrado escale puestos importantes para superar a los dos clubes de Nuevo León.

Chivas quiere ser segundo en el Apertura 2023 de la Liga MX.

¿Qué resultado necesita Chivas de Rayados vs. Santos Laguna?

Como decíamos, Rayados de Monterrey es uno de los rivales directos y hoy jugará el partido que adeuda para ante Santos Laguna por la jornada 10 del Apertura 2023. De esta manera, Chivas necesita que los Guerreros superen por cualquier tipo de resultados a los de Fernando Ortiz para que queden a dos puntos de diferencia. No hay que olvidarse que si los Laguneros ganan se meten en el play-in

¿Qué resultado necesita Chivas para ser segundo en el Apertura 2023?

Por otro lado, para que el próximo sábado Chivas sea segundo necesita por un lado ganar su juego ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. A su vez, debe esperar que Tigres y la Pandilla de Nuevo León pierdan sus respectivos partidos ante América y Querétaro por la fecha 17 del Apertura 2023.

Encuesta ¿En qué puesto crees que terminará Chivas en el Apertura 2023? ¿En qué puesto crees que terminará Chivas en el Apertura 2023? SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO YA VOTARON 2 PERSONAS

¿Qué pasa si Chivas pierde ante Pumas?

Por otro lado, el juego ante Pumas no debe pasar como uno más para el Guadalajara ya que necesita al menos quedarse con un empate. Esto se debe a que si pierde en Ciudad de México caerá al quinto lugar y por ende contra los Universitarios no tendrá la ventaja deportiva lograda por la tabla de posiciones.

¿Por dónde ver Chivas vs. Pumas?

Como decíamos, Chivas enfrentará a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 del Centro de México por la jornada 17 del Apertura 2023. El juego podrá seguirse en vivo por TUDN.