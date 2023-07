Chivas se prepara para encarar la Leagues Cup luego de que dispute un amistoso ante Athletic de Bilbao en el Estadio Akron. Por otro lado, el mercado de pases sigue su curso y nuevamente afirman que desde la Liga MX quieren a Luca Martínez Dupuy. ¿Reacciona el Rebaño Sagrado para quedarse con el centroatacante?

A lo largo de las últimas semanas se supo muy bien que Fernando Hierro y su equipo no han parado de ir por un nueve de gol. Debido a esto, todo el mundo esperaba el regreso de Alan Pulido, quien no fue soltado por parte de Sporting Kansas City.

Por otra parte, ante la negativa con el último campeón de goleo, Chivas comenzó a sondear a Luca Martínez Dupuy de Rosario Central, por quien ofreció tan solo 900 mil dólares. Por otro lado, el conjunto Canalla se inclinó con FC Juárez, negociaciones que habían quedado congeladas por las formas de pago.

Foto: TW / @CLMerlo.

Sin embargo, César Luis Merlo afirmó que las charlas no estaban caídas y que podían llegar a reflotarse. A su vez, previo al encuentro ante Toluca, Diego Mejía, equipo de la Frontera, afirmó que es un jugador que le gusta y que van con el proyecto del club, por lo que no sería extraño ver al club moviendose por el atacante que brilló en eel Tri Sub-23.

Ante esto el Rebaño Sagrado por el momento se ha quedado en su lugar y no enviado una nueva oferta por el jugador que milita en Rosario Central. La realidad es clara, Ricardo Marín se está acomodando, pero no anota. Rolando Cinsero y Daniel Ríos no terminan de convecer al entrenador, mientras que José Juan Macías podría llegar para la Liguilla del Apertura 2023. ¿Reaccionan las Chivas?