En el Club Guadalajara saben que no se pueden dar el lujo de perder dos partidos seguidos, pues la imagen que dejaron el sábado anterior a ante Santos Laguna no fue la mejor y la intención es cambiar de manera radical este domingo cuando reciban a Monterrey en un compromiso por la Fecha 7 del Torneo Apertura 2023 que se realizará en el Estadio Akron.

Las dudas para Veljko Paunović radican del mediocampo hacia adelante, ya que con la ausencia de Alexis Vega por la expulsión que sufrió en el TSM, el timonel del Rebaño Sagrado tendrá que echar mano de sus variantes para poder suplir al mejor referente ofensivo con el que cuentan o al menos con el más costoso.

En este sentido, es probable que también siga con las rotaciones que ha enviado en cada partidos de este certamen, donde ha modificado su 11 titular y ninguna alineación ha sido igual a otra, por lo que hay un jugador que pinta para volver a arrancar un juego desde la banca a pesar de que su actuaciones han sido destacadas.

Fernando González uno sería titular con Chivas ante Monterey

De acuerdo a reportes de ESPN, Fernando el Oso González no sería titular en el partido de Guadalajara recibiendo a Rayados, por lo cual su lugar sería ocupado por Erick Gutiérrez para darle ingreso a Victor Guzmán como interior por izquierda, lo cual dejaría al conjunto rojiblanco mermado en el centro de la cancha.

Y es que el Guti no ha logrado adaptarse a la dinámica del Rebaño, porque su estado físico no es el ideal para el estilo de juego. Mientras que el Oso González ha sido el equilibrio necesario para la recuperación del balón, por lo que en cada partido donde no juega se nota la diferencia en la posesión de la pelota partiendo desde el mediocampo. Aunque por el momento son versiones extraoficiales.