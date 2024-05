Oswaldo Sánchez ha vivido las dos caras de la moneda en las Chivas de Guadalajara, ya que su llegada representó algunas críticas por su pasado americanista, pero el propio guardameta aseguró que desde que era niño siempre fue seguidor del equipo rojiblanco y esto se reflejó durante el tiempo que estuvo bajo los tres postes, aunque después de su salida todo cambió.

En diversas ocasiones San Oswaldo ha revelado que la razón de su partida del Rebaño Sagrado fue que ya lo tenían negociado con Santos y Tigres, desde antes de jugar la Final del 2006 que ganaron a Toluca, pero una vez que se dio su salida muchos aficionados que lo veían como su ídolo, no se cansaron de criticarlo.

Otras versiones, que nunca se han podido confirmar, indican que Sánchez Ibarra se fue de Chivas porque no le quisieron dar un contrato multianual y por ello terminó en Santos con todas sus condiciones cumplidas, razones que no todos los seguidores tapatíos le han perdonado.

Oswaldo Sánchez revela conversaciones con Amaury Vergara

Con el paso de los años, Oswaldo nunca ha logrado ganarse nuevamente a la afición de Guadalajara, incluso ha sido muy presa de burlas y comentarios negativos por su tendencia a favor de los rojiblancos en las transmisiones de TUDN, pero los mismos chivahermanos tampoco están tan contentos con sus análisis.

Oswaldo fue mundialista con el Tricolor. Foto: Imago7

En una reciente entrevista con Récord, el también mundialista mexicano manifestó que sostiene un buena relación con Amaury Vergara y que ha charlado con él, pero no por el deseo de volver al club de sus amores, según sus palabras: “¿Te digo algo?, estoy bien, la verdad no me veo ahí, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar, soy gente de Chivas de corazón, Santos por adopción, he platicado mucho con Amaury Vergara, en algunos momentos, quiero mucho al equipo, desde que era niño tenía mi abono de aficionado, cada quince días iba al estadio a verlos”.

“Hice mi curso de entrenador, pero no me gusta, lo hice jugando en Santos todavía, tengo una frase en mi vida, que dice, “más vale estar preparado para algo, que cuando lo necesites mejor decir que no. Mi abuelo, en paz descansé, mi padre siguió con esa tradición y me llevaban, mi momento de vida está muy padre, me siento pleno y feliz en este trabajo que tengo en la televisión porque tengo mucho tiempo de estar con mis hijos”, concluyó el ahora analista TUDN.