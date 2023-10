REVELADO: La razón por la que no juega Gilberto Orozco Chiquete contra Tigres

La estadía de Veljko Paunovic en Chivas ha estado marcada debido a que no ha podido contar con todos los futbolistas de la plantilla rojiblanca debido a múltiples circunstancias, por lo que este duelo contra Tigres no fue la excepción y no podrá echar mano de Gilberto Orozco Chiquete.

El central sufrió una dolencia muscular en el partido contra el Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez, por lo que causó baja durante tres semanas de las actividades rojiblancas, regresando a la actividad contra el Puebla.

Sin embargo, en la visita de los tapatíos a la Franja, Orozco Chiquete solamente pudo participar en 15 minutos debido a que en una jugada se resintió de la misma dolencia muscular, por lo que se está recuperando de la misma y se espera que pueda estar de regreso en las próximas semanas.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión, ya que el cuerpo médico del Guadalajara no ha emitido ni un comunicado al respecto, por lo que se desconoce cuándo regresará el defensor a los trabajos, pero se espera que para la Fase Final esté de regreso.

¿Quiénes son los otros lesionados de Chivas?

En el Guadalajara las lesiones han sido una constante, por lo que en el redil no han podido contar con José Juan Macías, Carlos Cisneros y Raúl Rangel, además del Chiquete, todos por lesiones.