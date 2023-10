Chivas depende de sí mismo para asegurar su lugar en la Liguilla del Apertura 2023 de manera directa, por lo que no debe dejar escapar puntos y menos cuando juegue en condición de local como será este sábado cuando reciba a Tigres.

Es por eso que Veljko Paunovic está consciente de que deben aprovechar que se enfrentarán a rivales que también pelean directamente el pase a la siguiente instancia como los felinos y los Pumas, por lo que en el Rebaño saben que deben de brindarse al máximo y no escatimar esfuerzos.

Tal y como ha sido una costumbre en las últimas semanas, el Guadalajara fue motivo de controversia y en esta ocasión se generó por el sorpresivo cambio de sede para el duelo contra los felinos, en donde se determinó que este encuentro se disputara en el Estadio Jalisco.

El motivo por el que el chiverío no pudo utilizar el Estadio Akron se debe a que a media semana se usó el inmueble para albergar el concierto de The Weeknd, por lo que el césped no quedó en las mejores condiciones y se decidió mejor cambiarlo de lugar, para evitar más reprogramaciones de partidos.

¿Cuál sería la alineación de Chivas contra Tigres?

El entrenador Veljko Paunovic ha ido encontrando a su mejor cuadro para encarar los partidos por lo que les daría el voto de confianza a los mismos jugadores con los que ha venido arrancando en los partidos recientes, por lo que el once sería el siguiente:

Miguel Jiménez en la portería; en la defensa estarán Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño y Alejandro Mayorga; en el medio campo estará Fernando González, Fernando Beltrán y Víctor Guzmán. A la ofensiva estarán Roberto Alvarado, Isaác Brizuela y Ricardo Marín.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Chivas y Tigres?

El choque entre rojiblancos y felinos no cambiará de fecha ni de hora, es decir, se mantiene como se tenía previsto que se disputara el sábado 28 de octubre en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.