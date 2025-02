Las Chivas de Guadalajara viven momentos de constante presión por los resultados que acumulan en el Torneo Clausura 2025 donde apenas han ganado un partido de los cinco que han disputado y sobretodo, no han tenido el funcionamiento colectivo que se esperaba, incluso se le ha criticado al entrenador Óscar García que ha inventado posiciones.

En este sentido, hay dos jugadores que no se siente conformes ni con el rendimiento colectivo, ni con la regularidad que han tenido en la campaña, uno de ellos es Javier Hernández, quien en algunos duelos se ha quedado la mayor parte del tiempo en la banca y en otras ha salido de cambio, mientras que Fernando Beltrán tampoco se siente muy contento.

Chicharito y Beltrán quieren más minutos en Chivas

De acuerdo a información del periodista de ESPN, Jesús Bernal, tanto Chicharito Hernández como el Nene Beltrán sienten que merecen mayores oportunidades con Óscar García en el banquillo, ya que tal parece que el español poco a poco va conociendo mejor a la plantilla y esto podría restarle regularidad a algunos futbolistas para conocer a plenitud a todos los futbolistas con los que cuenta.

Chicharito no ha marcado gol en este torneo. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Todos han tenido chance, habrá algunos que consideran que merecen más minutos y que no han podido estar. Hay dos casos en concreto de dos jugadores que evidentemente no la están pasando tan bien como les gustaría que es el caso de Fernando Beltrán y Javier Hernández”.

“Podrá molestarles la situación, claro está, ellos consideran que merecen más minutos, pero no dejan de trabajar, no es que le bajen la intensidad, no es que le metan menos, simplemente la situación no les agrada tanto, ¿A quién no? Como que la gente se molesta cuando las cosas no se dan y pues la verdad es que ellos se encuentran un poco desorientados por ese tema, pero el profe lo dejó claro desde el principio, ”todos juegan”, obvio tiene una base de jugadores que han tenido más minutos, como el Tiba, Tala, José Castillo”.

Descarta vestidor roto

Sin embargo, el mismo comunicador aseguró que tampoco hay información acerca de que existan jugadores que le busquen ‘tender la cama’ al técnico de Guadalajara, pues todavía es muy pronto en el certamen para pensar en alguna medida radical, además de que el propio García Junyent ya está pagando caro sus errores al sufrir una sanción de tres partidos fuera por dar una patada en el partido contra León.