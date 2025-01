Para Ricardo Ferretti está muy claro que Martín Anselmi traicionó a Cruz Azul y a todo el futbol mexicano con su manera de comportarse para cumplir su sueño de dirigir en Europa con el Porto de Portugal, razón por la que el estratega campeón con las Chivas de Guadalajara en el Verano de 1997 no se guardó nada contra el argentino.

El Tuca Ferretti habló de un ejemplo muy claro cuando fue invitado para dirigir a la Selección Mexicana, pero tenía contrato con los Tigres de la UANL, razón que le impidió, de manera personal, aceptar el ofrecimiento, tal vez, más ambicioso dentro del balompié nacional, por tal motivo explicó que Anselmi “escupió el plato donde comía”.

Tuca Ferretti se lanza contra Anselmi

Fue en una de las emisiones de ESPN, donde el Tuca, entrenador de Chivas de 1996 a 1999 donde arremetió contra el entrenador argentino, quien la mañana de este viernes 24 de enero del 2025 viajó a Portugal para cerrar su contratación con los Dragones, pese a que Cruz Azul lanzó un comunicado advirtiendo de una demanda en caso de que no se presente al entrenamiento.

Tuca Ferretti fue campeón con Chivas en 1997. FOTO: IMAGO7

“Ahí está, escupen en el plato que comen y nosotros les damos de comer y decimos ‘no pasa nada’. Es una cosa inmoral, pero del otro lado legal, pero es inmoral, ya nO hay palabra de hombre, de verás. Es una falta de vergüenza”.

¿Por qué no puedes llegar y decir mi contrato termina en tal fecha? Donde está esto. Ya no existe una palabra de hombre, ya no existe hoy en día, ¿o estoy caducado yo con 70 años?, si estoy caducado es con palabra de hombre, lo que yo firmo y lo que yo hablo lo sostengo”, fue algo de lo que indicó el Tuca Ferretti con un malestar evidente.

El Tuca forma parte importante en la historia de Guadalajara por haber conducido los destinos de las Súperchivas que se formaron en 1996 y que arrojaron el campeonato de 1997 y una Final perdida en 1998 ante Necaxa. Además de que formó una plantilla con canteranos que más tarde se consolidaron en el futbol mexicano como Joel Sánchez, Camilo Romero, Noé Zárate, Ignacio Vázquez, por mencionar algunos.