Ricardo La Volpe, exentrenador de las Chivas de Guadalajara, se sumó a las voces que se sorprendieron con la inactividad de Víctor Guzmán en la Liguilla. El Pocho, figura en la Final del Torneo Clausura 2023, no tuvo ni un minuto de acción en el breve paso por la Fiesta Grande del Apertura 2023. El exseleccionador mexicano advirtió en su podcast: Lavolpismo, que “a todos nos extraña qué está pasando con Guzmán“.

El mediocampista del Rebaño Sagrado regresó en diciembre pasado al redil tras brillar con Pachuca en el título del Apertura 2022. Pocho Guzmán tuvo un efecto inmediato y se cargó el equipo al hombro tras la lesión de Alexis Vega. Guió a los tapatíos hasta la Gran Final del Clausura 2023, que cedieron ante Tigres UANL en el Estadio Akron. ¿Qué pasó en tan poco tiempo? La Volpe también se extrañó.

El Bigotón dedicó a la actualidad del Guadalajara el más reciente episodio de su podcast: Lavolpismo. Se sumó a los sorprendidos con la nula actividad de Víctor Guzmán en los Cuartos de Final ante Pumas UNAM. Así, como la decisión de Paunovic de dejarlo en la banca. Sin conocer temas internos, recomendó recuperarlo y darle la confianza que toda figura necesita para destacar.

Chivas, bajo el mando de Veljko Paunovic, se despidió del Apertura 2023 al caer ante Pumas en Cuartos de Final. Los tapatíos rompieron filas el lunes en las instalaciones de Verde Valle. Reportarán en la víspera de la Navidad para arrancar la pretemporada del Clausura 2024.

La Volpe se mostró sorprendido por la inactividad de Pocho Guzmán en la Liguilla (IMAGO7)

La recomendación de La Volpe para recuperar a Víctor Guzmán en Chivas

Ricardo Antonio La Volpe, durante su análisis del Guadalajara, fue claro en que para Paunovic de cara al Clausura 2024 será clave: “Recuperar a Guzmán“. Argumentó, sobre su ausencia en la Liguilla, que “me extraña y sí, a todos nos extraña qué está pasando con (Víctor) Guzmán, que en Pachuca la rompió. Yo decía, a ver, sí un jugador la rompe, ya me está demostrando que tiene con qué, porque sino no destaca. Pero si destaca es porque ese jugador tiene unas condiciones“.

El extimonel de las Chivas, en dos etapas muy breves en 1989 y 2014, añadió que “ahora, si no lo motivas, no lo pones nunca, lógicamente (va a decaer en su rendimiento). Yo fui jugador, si a mi me mandaban a la banca, no es lo mismo a que juegue. Yo si estoy en la banca, estoy desmotivado. Si voy a la banca, pero no tengo la motivación, no estoy agrandado, ni a ponerme en la cancha a demostrar quién soy“.

La Volpe recordó de su experiencia, que “agarras a un jugador, por ejemplo, yo agarré a un Avilés Hurtado: Venga, Avilés, usted lo que hizo en Pachuca, ya había demostrado. Bueno, ahora está acá en Chiapas, venga, juegue acá, demuestre lo que usted tiene e hizo otra vez su crecimiento. ¿Qué le das? ¡La confianza!“.

El entrenador de Selección México en la Copa Mundial de Alemania 2006 advirtió algo interesante en la conclusión de su idea sobre Víctor Guzmán. Señaló que “cuando un jugador ya agarra confianza, empieza a agarrar lo que él tiene. Entonces, bueno, tampoco es que Chivas no tenga nada (de calidad en su plantel). Habrá que encontrarle, me parece, un sistema con unas variantes que tenga más llegada“. Fue la interesante recomendación del Bigotón para Veljko Paunovic de cara al Clausura 2024.