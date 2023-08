En los últimos días, la Federación Mexicana de Futbol ha ratificado que Jimmy Lozano será el entrenador del Tri de cara al Mundial de 2026. El éxito del estratega en la Copa Oro, donde asumió como interino y condujo al equipo hasta el título, hizo que lo eligieran como la mejor opción.

Junto a la designación de Lozano, la FMF también anunció una serie de cambios en la estructura del Tri. Por ejemplo, se creó un Comité de Expertos que incluía a ex entrenadores del seleccionado y también a figuras internacionales como Carles Puyol y Fernando Hierro.

Uno de los nombres de mayor prestigio dentro de ese Comité era el de Ricardo La Volpe, entrenador con larga experiencia en los banquillos del futbol mexicano. Sin embargo, el Bigotón finalmente se bajó y no formará parte en la estructura del Tri.

Aunque fue anunciado, La Volpe no estará en el Comité de Expertos (Imago7)

Entre sus motivos, La Volpe argumentó que no quedaba del todo claro cuáles eran las funciones de cada uno. Pero principalmente, el Bigotón fue crítico con las figuras internacionales: “No entiendo lo de Puyol y lo de Hierro. No sé qué es. Y cómo no sabía de todas esas cosas, qué va a hacer este, qué va a hacer el otro, reuniones. ¿Cómo? ¿De a uno? Entonces yo tengo una hora con Jimmy le digo esto y esto, después Jimmy está con otro técnico y le dice esto y esto. Verdaderamente no comprendí nada”, dijo en diálogo con Puro Futbol.

“Mi simple opinión es que el técnico tiene una idea y una filosofía que implementar con los jugadores y varias opiniones pueden confundir. No entiendo el por qué de un consejo, qué es un consejo, para qué existe ese consejo”, argumentó Ricardo La Volpe tras su negativa a formar parte en la estructura de la Selección Mexicana.