Ricardo La Volpe emitió un mensaje que causó mucha controversia al mismo tiempo que las Chivas de Guadalajara buscan un nuevo entrenador por la partida de Fernando Gago, por lo cual se empezó a vincular al timonel argentino con el futuro de los rojiblancos, pero la realidad dejó al descubierto lo que en verdad ocurrirá.

La mañana de este martes 15 de octubre del 2024 Ricardo La Volpe realizará una transmisión en vivo para hablar acerca de su futuro como entrenador, pero es una realidad que no asumirá las riendas de ningún club de la Liga MX y mucho menos del Rebaño Sagrado que tiene en mente un perfil diferente y para ello los candidatos son Robert Dante Siboldi y Gerardo Espinoza.

La Volpe define su futuro y Chivas ya lo sabe

De acuerdo a reportes del periodista David Medrano en Súpergol de Radiograma Jalisco, el anuncio que tiene en mente Ricardo La Volpe tiene mucho que ver con alguna situación futbolística de moda que bien podría ser en la Kings Leagues o algún torneo de reciente creación que ha generando gran interés, sobretodo en las nuevas generaciones.

El comunicado que lanzó La Volpe el lunes. Foto: @Lavolpismo

“Ayer La Volpe me decía te voy a contar porque es mañana a las 11’… le dije ‘no me digas porque no me sé guardar las cosas’. No es ningún equipo de México, ni de Argentina, si fuera así, los equipos hacen el anuncio en sus redes sociales. Seguramente será algo de los tiempos modernos, ayer me decían”, fue lo que comentó Medrano en la emisión radiofónica.

Ricardo La Volpe ha dirigido a Chivas dos veces

El estratega argentino tuvo la fortuna de sentarse en el banquillo de Guadalajara en dos oportunidades. La primera se dio en la temporada 1989-1990, después de hacer un estupendo trabajo con Atlante el torneo anterior donde los metió hasta la Liguilla como sublíderes generales pero en el Rebaño los malos resultados obligaron a la directiva a despedirlo a medio torneo.

La segunda etapa vino mucho años después, ya con Jorge Vergara como dueño del equipo tapatío el 1 de abril del 2014, pero el idilio únicamente duró un mes porque el 30 del mismo mes Vergara Madrigal dio a conocer que La Volpe quedaba fuera de la institución, lo cual se dio a raíz de una denuncia por parte de la podóloga del club.