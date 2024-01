La noticia de la baja de José Juan Macías del partido de Chivas contra Toluca ha sido una sorpresa radical para los aficionados del Rebaño; sin embargo, esta ausencia podría provocar un regreso al primer equipo que muchos aficionados han estado esperando durante el Clausura 2024.

Ricardo Marín ya ha entrenado al parejo del resto de sus compañeros tras sufrir una lesión en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2023 contra Pumas, por lo que podría reaparecer con el Guadalajara en caso de que el entrenador Fernando Gago así lo decida.

La realidad es que en el chiverío no hay muchos atacantes nominales debido a que JJ Macías no podrá jugar contra Toluca, Chicharito Hernández continúa con su rehabilitación, Daniel Ríos no está siendo contemplado, por lo que las opciones para Gago son Ronaldo Cisneros, Ricardo Marín, Armando González o seguir habilitando en esa posición a Cade Cowell.

Si el entrenador argentino se mantiene con la tendencia que ha venido presentando durante las semanas recientes, el encargado de suplir a José Juan Macías será el mexico-estadounidense, debido a su potencia y velocidad para atacar los espacios.

Hay que recordar que Marín fue el mejor romperredes del Rebaño la temporada anterior con cuatro dianas, en donde brilló con el doblete al Atlas en el Clásico Tapatío y sobre todo por ser el autor del gol 4 mil en la historia de Chivas en el choque contra el Toluca.

¿Cuál es la gravedad de la lesión de José Juan Macías?

El delantero habría registrado una sobrecarga muscular según revelaron algunos comunicadores; sin embargo, el propio delantero confirmó que se trata de una dosificación de las cargas tras sus dos lesiones de ligamento cruzado anterior, asegurando que está en perfectas condiciones físicas.