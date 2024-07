En la Selección Mexicana todo es confusión e incongruencia por lo que sucedió con Jaime Lozano hace unos días, quien no aceptó ser auxiliar del nuevo técnico para el resto del proceso rumbo al Mundial del 2026, por ello decidió presentar su renuncia y todo apunta a que el exjugador de las Chivas de Guadalajara, Javier Aguirre será presentado como nuevo estratega en agosto.

En este sentido, las críticas han sido voraces contra el Vasco Aguirre por estar cerca de su tercera etapa al frente del Tricolor, esto porque hace unos días ofreció una entrevista en ESPN donde aseguró que el indicado para el puesto era el Jimmy Lozano, por ello se ha ganado la animadversión de la mayoría de los analistas mexicanos.

Y uno de ellos es Ricardo Peláez, exdirector deportivo de Chivas que también tuvo un paso por la Selección Mexicana cuando Miguel Herrera fue el elegido para llevar al conjunto azteca a la Copa del Mundo de Brasil 2014. El exgoleador arremetió contra la Femexfut argumentando que todo ha sido un ‘desmadre’ por la toma de decisiones precipitadas y la designación de un nuevo timonel cuando Lozano debió seguir al frente del banquillo.

La Selección Mexicana es un desmadre, afirma Ricardo Peláez

“¿El director deportivo (Duilio Davino) cuestionó la salida de Jaime Lozano? Entonces cada quien hace y dice lo que quiere, hay unas incongruencias en todo momento, el objetivo de la Copa América es llegar a Semifinales, luego no, mejor vamos a poner a jóvenes, Jimmy Lozano se va a quedar, no se quedó, lo corrieron. Le ofrecen que se quede y dice no y me voy”.

Aguirre fue campeón con Pachuca en 1999. Foto: Imago7

“Incongruencia, tras incongruencia, malas decisiones, vamos para abajo, que venga Guardiola, que venga Javier Aguirre, va a convocar a los mismos, va a jugar distinto, 4-2-3-1, vale gorro, va a jugar un poquito mejor porque los va a gestionar mejor, pero no va a alcanzar para más por muchas decisiones que no se han tomado en la Liga y después cuando venga Aguirre van a tener 20 entrenamientos (antes del Mundial). Se entregó una parte del informe, porque nunca vimos la segunda y es un desmadre, es un desmadre de verdad decisión tras decisión, y ¿Duilio Davino en qué papel queda?”, fue parte de lo que reveló con evidente malestar Ricardo Peláez en Futbol Picante de ESPN.