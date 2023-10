Ricardo Peláez no pudo poner a Javier Mascherano como entrenador de Chivas, puso a Michel Leaño

Una de las decisiones más polémicas y recriminadas de la historia reciente en Chivas fue el nombramiento de Marcelo Michel Leaño como director técnico del Rebaño, situación que fue respaldada por el entonces Director Deportivo, Ricardo Peláez; sin embargo, se han dado a conocer nuevos detalles en donde en realidad, el entrenador que quería el directivo era Javier Mascherano.

El exgoleador y ahora analista deportivo, entrevistó a Christian Martinoli para su canal de YouTube, en donde el narrador de TV Azteca le aseguró que nunca le va a creer que fue su decisión poner al Ajedrecista en el banquillo rojiblanco, a lo que Peláez de inmediato dio a conocer su versión.

Sin querer dar detalles específicos que lo orillaron a no fichar al Jefecito, con quien ya tenía un acuerdo, el exdirectivo del Guadalajara dejó en claro que no fue aceptada su propuesta, por lo que optó por recurrir a lo que tenía a su alcance y eso era Michel Leaño.

“Javier Mascherano. Yo tenía a ese técnico arreglado (…) Platicamos con Javier Mascerano, que era el técnico que yo tenía en el radar. No voy a dar mayores explicaciones, no se pudo por alguna circunstancia y pues dije: ‘si no se puede, pues con lo que hay’. Y lo que había era poner a Leaño que ahí estaba, quería dirigir”

Sin embargo, Martinoli insistió en que esa decisión no fue de Peláez y se lo atribuyó a la cercana relación que existía entre Marcelo y Amaury Vergara, situación a la que respondió el exfutbolista: “Mi peor defecto en Chivas fue dejar pasar cosas, no fui tan enérgico como lo fui en América”.

¿Cuáles fueron los entrenadores de Chivas durante la gestión de Ricardo Peláez?

El directivo comenzó con el pie izquierdo su gestión en el Guadalajara, ya que se encontraba Luis Fernando Tena en el banquillo, pero quería colocar a Diego Alonso, con quien no logró alcanzar un acuerdo, manteniendo al Flaco al frente del equipo. Posteriormente trabajó con Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena, quien fue la grata revelación al devolver a los tapatíos a la Liguilla.