No cabe duda que ahora las mesas de análisis del futbol mexicano se han vuelto un ring para resolver desacuerdos y puntos de vista distintos, tal y como le sucedió a Ricardo Peláez, exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara contra el narrador de ESPN, Jorge Pietrasanta.

Todo parecía muy normal en la emisión de Futbol Picante del martes 21 de mayo y mientras hablaban del futuro de la Selección Mexicana y la labor de Juan Carlos Rodríguez, el alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Ricardo Peláez expresó su descontento con una pregunta de Pietrasanta.

“Pietrasanta me preguntó si yo estaba fungiendo como asesor de la Federación Mexicana de Futbol o del comisionado. Y te contesto muy breve. ¿Estás dando a entender que yo puedo fungir como un asesor y trabajar en la televisión al mismo tiempo? Se me hace poco profesional, poco ético. ¿Piensas que yo puedo ser un asesor de la Federación en este momento y trabajar aquí en ESPN?”, lanzó el también exjugador del Rebaño Sagrado.

En tanto que Jorge Pietrasanta trató de aclarar su cuestionamiento para evitar el conflicto: “No, te pregunté si tenías una relación con él, si conocías parte de ese proyecto. ¿Por qué te enojas?”, pero de inmediato Peláez Linares volvió a la carga: “Ya te contesté yo que no, directamente. Se ve que no me conoces bien, eso es lo único que quiero decir”.

Pietrasanta es un fiel seguidor de Chivas. Foto: Imago7/Roberto Armenta

Sin embargo, la discusión se mantuvo porque mientras el dirigente de Chivas del 2019 a 2022 con apenas unas Semifinales como su mayor logro, le pidió a Pietra que no insinuara cosas de él que podrían confundir al público: “La gente se puede confundir. No te expreses así de mí”.

Jorge Pietrasanta explota contra Peláez

Y este último comentario fue el que generó que Jorge Pietrasanta, conocido seguidor de Guadalajara perdiera la calma para acabar con la polémica, exigiéndole a Peláez que no le faltara al respeto: “No te empieces a acelerar porque luego tratas a la gente con ‘estúpido’ y no sé qué y te aceleras y caes muy bajo. Tú a mí tampoco me conoces, wey, entonces no me vengas a decir cosas que de mí ni sabes”.