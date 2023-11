Roberto Alvarado mandó un recado a los que no creen y demeritan el trabajo de Chivas

Roberto Alvarado, atacante de las Chivas de Guadalajara, ya se prepara para una nueva participación en la Liguilla de la Liga MX con los rojiblancos. El Piojo, en la víspera de la Jornada 17 y última de la ronda regular, considera que tienen plantilla como para competir con cualquiera. Por lo que aprovechó para enviar un recadito a los que no creen y demeritan el trabajo de los tapatíos en este Torneo Apertura 2023.

El polivalente mediocampista del Rebaño Sagrado viene de ser pieza clave en la alineación del entrenador Veljko Paunovic, para vencer a su exequipo: Cruz Azul. Los tapatíos gestaron una agónica victoria, gracias al gol de Yael Padilla (90+7′), que hizo estallar la celebración en el Estadio Akron. Así, además, sellaron el boleto directo a la Liguilla del Apertura 2023.

El Piojo Alvarado, después de asegurar el pase a la Fiesta Grande, asevera que tienen elementos en su plantilla para competir ante cualquier rival en instancias finales. Esto, a pesar de la aversión mostrada por un sector tanto de la prensa como de la afición por los problemas extracancha. Como el escándalo que protagonizaron Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez.

El atacante del Guadalajara, durante una entrevista con TUDN desde Verde Valle, se refirió a la motivación que se genera en el grupo. Ello, debido a poder afianzarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones en el cierre de la ronda regular del Apertura 2023. También habló de su racha goleadora en este torneo.

El volante trabaja de cara a la última fecha de la fase eliminatoria del Apertura 2023 (Chivas)

Roberto Alvarado reveló la motivación para los indisciplinados

Roberto Alvarado confesó a TUDN cómo se vivió todo a la interna del vestidor, después del episodio de indisciplina en Toluca. Un escándalo que generó la separación del grupo de Alexis Vega, Chicote Calderón y el juvenil Raúl Martínez, durante un par de semanas por violar el reglamento interno. El atacante aseguró que, como todo ser humano, cometieron un error y reconoció que solo queda apoyarlos en su reivindicación.

El polivalente mediocampista del Guadalajara señaló que “no se debe de perder la alegría, la amistad; todos los días venimos y nos vemos las caras. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos y aprendes de las cosas“. Añadió que a Vega, Calderón y Martínez, “los queremos un montón. Son importantes para el grupo, que vean que somos una familia y que si todos vamos para abajo, todos nos vamos para abajo y si vamos para arriba igual, siempre unidos“

El recado de Roberto Alvarado a los que no creen en Chivas

Roberto Carlos Alvarado también tuvo tiempo para advertir a los críticos de las Chivas y a los que minimizan que a pesar de los problemas internos se encuentren entre la zona alta de la clasificación. El ariete atinó a TUDN que “a nosotros nos motiva, nos ilusiona estar peleando los tres primeros lugares. A veces, por lo que se ve, hay mucha gente que no cree en Chivas, que demerita el trabajo por cómo se nos han dado los resultados. Pero yo creo que Chivas está para pelearle a cualquiera, tenemos muy buenos jugadores, hay mucha calidad“.

La advertencia del atacante a los contrarios del Guadalajara prosiguió y señaló que “cuando Chivas se pone a jugar, está enfocado, hace las cosas muy bien. Siempre todos los días tratamos de mejorar y con este cuerpo técnico tratamos de reponernos muy rápido de esos bachecitos que podamos pasar, siempre siendo positivos buscando ir al frente“.

Roberto Alvarado se ha ganado con su carisma el cariño de la afición (Chivas)

El recadito del Piojo Alvarado a los críticos lo coronó al señalar que “hoy me siento muy feliz, motivado. Me ha tocado hacer goles, ha sido mi mejor torneo en goles, quedan dos partidos y todavía la Liguilla. Quiero hacer los más goles posibles, también sin presionarme tanto. Siento que lo he disfrutado mucho“. El delantero está listo para ser la figura estelar de las Chivas.