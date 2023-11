Roberto Alvarado, atacante de las Chivas de Guadalajara, se presenta a esta Liguilla como el principal referente de ataque para Veljko Paunovic. Los rojiblancos enfrentan este jueves a Pumas en los Cuartos de Final de Ida del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El polivalente delantero reconoció que llegó el momento para muchos de demostrar en la Fiesta Grande.

El Rebaño Sagrado completó el miércoles la preparación de toda su plantilla en Verde Valle, con miras a este debut en la Liguilla del Apertura 2023. Los tapatíos afinaron todos los detalles de su convocatoria y la alineación que presentarán en el Estadio Akron. En donde se espera boletos agotados por parte de la afición en las próximas horas.

Los goleadores y máximas figuras actuales en cada equipo son mexicanos. César Huerta, canterano del Rebaño, cerró la fase regular con ocho goles. Suficientes para ubicarse sexto entre los artilleros del torneo. Mientras, Roberto Alvarado coleccionó seis tantos en la ronda eliminatoria. El Piojo se asoma este torneo como referente emergente ante la caída en el rendimiento tanto de Víctor Guzmán como de Alexis Vega.

Roberto Alvarado sin presión ante Pumas

La mejor versión de Roberto Alvarado apareció cuándo más lo necesitaba Chivas. En medio de una crisis, sin Pocho Guzmán, ni el Gru Vega como referencia ofensiva, el Piojo cargó al equipo.

El polivalente volante asumió la responsabilidad del gol para anotar en seis ocasiones y vive su mejor momento. En una entrevista con TUDN desde Verde Valle, admitió que “me siento muy motivado. Quedan dos partidos y todavía la Liguilla, quiero seguir haciendo los más goles posibles, también sin presionarme tanto“.

Alvarado implantó un registro personal en Liga MX

El Piojo Alvarado coleccionó seis goles anotado por primera vez en su carrera en Liga MX. Solo había logrado registro idéntico en su paso por Celaya en el extinto Ascenso. A pesar de su notable producción ofensiva, reconoció que “siento que lo he disfrutado mucho. Justo cuando en Celaya me tocó hacer seis goles, lo disfruté mucho. Fue una etapa que disfruté mucho y ahora, de igual manera, está siendo así. Me siento motivado y con la confianza pues a tope, no“.

La figura clave para Chivas

Sin la presión de ser favoritos en la fase final, Roberto Alvarado considera que desde ese oculto lugar pueden lograr el campeonato. El atacante advirtió que esta Liguilla es el momento para muchos en la plantilla de demostrar, pero deben evitar la presión. Esto, tras aseverar a TUDN que “a veces te presionas tanto, que el presionarte pues no te deja ser tu en la cancha. No te deja jugar libre y me pasó, me ha pasado muchas veces. Entonces, hoy por hoy trato de pensar simplemente en disfrutar y hacer lo que me toque“. El Piojo Alvarado puede ser el hombre clave de Veljko Paunovic en la Liguilla y la figura que tanto requiere Chivas para el futuro.

Chivas vs. Pumas: ¿Dónde ver EN DIRECTO la Liguilla?

Este encuentro del Rebaño Sagrado frente a la Universidad Nacional contará con la transmisión en vivo a través de la señal de TV Azteca Deportes. Además, de Afizzionados, Canal 5, TUDN, ViX y Chivas TV para todo el territorio mexicano y sus suscriptores. Así como por Telemundo Deportes, NBC Universo y Peacock en los Estados Unidos. Podrás seguir su desarrollo minuto a minuto, a través de Rebaño Pasión.