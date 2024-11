Roberto Alvarado ya se encontraría listo para reaparecer en el Play-In en Chivas vs. Atlas

El tiempo transcurre y en Chivas siguen preparándose para encarar el partido más importante, hasta el momento, del Apertura 2024 contra el Atlas por el pase al segundo Play-In del futbol mexicano, en donde el conjunto comandado por Arturo Ortega habría recibido grandes noticias.

Pese a que las lesiones han sido una problemática constante en el Guadalajara durante todo el semestre, las buenas noticias están comenzando a llegar al redil, en donde un nuevo reporte aseguraría que Roberto Alvarado se encuentra recuperado de su lesión y apuntaría a reaparecer contra los Zorros.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que el Piojo, junto a Antonio Briseño y Ricardo Marín ya están reintegrados a los trabajos con el resto del plantel, aunque tratarán de dosificar las cargas durante esta semana para que no corran riesgo de alguna recaída en el Clásico Tapatío de la próxima semana.

“Esta Fecha FIFA nos iba a servir para recuperar jugadores y hemos recuperado casi a todos. Ha trascendido que tres futbolistas están recuperados, ya están trabajando al parejo del equipo, están haciendo la mayoría del trabajo, no la totalidad (…) Se puede prever que les tome una semana más y estén disponibles para el jueves.

“Es altamente probable que ya podamos contar con Ricardo Marín, Antonio Briseño y Roberto Alvarado. Ya tienen el alta médica, por eso ya están entrenando con el equipo, pero cuando son cuestiones musculares los llevan de a poquito”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Piojo Alvarado sería titular en el Chivas vs. Atlas?

“Si Roberto Alvarado está al cien por ciento, irá como titular. Si no está todavía al cien, seguros de que no hay riesgo de nada, no lo van a arriesgar y podría ir a la banca”, concluyó el comunicador.

¿Cuándo se jugará el primer Play-In entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío que definirá al equipo que se dispute el pase a la Liguilla con el perdedor de la serie entre América y Xolos de Tijuana se llevará a cabo el próximo día jueves 21 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 19:05 horas.