Las Chivas de Guadalajara sufrieron una grave derrota en su propia casa, ante Mazatlán, con un marcador de 1-3. El Rebaño ya acumula cinco encuentros sin conocer la victoria y los ánimos comienzan a encenderse tanto en la afición como en las instalaciones de Verde Valle.

En las últimas semanas, además, ha habido muchos rumores sobre posibles diferencias entre la plantilla y el propio Veljko Paunovic. La mala racha del Rebaño en el Apertura 2023 no hace más que intensificar todas estas versiones, dado que el equipo mostró un rendimiento realmente bajo ante uno de los equipos más débiles de la Liga MX como lo es Mazatlán.

En el programa “Futbol Picante”, de ESPN, el periodista Roberto Gómez Junco defendió a Veljko Paunovic y atacó a los jugadores rojiblancos: “Creo que los futbolistas ya se cansaron de Paunovic. Ya los puso a trabajar seis meses o cuatro que es lo que dura el torneo, entonces otros cuatro meses ya no quieren trabajar. Ya se cansaron, así los veo yo”.

¿La plantilla ya no cree en Paunovic? (Imago7)

“Las Chivas, ahora cualquiera derrota a este equipo. Creo que ya no están convencidos de Paunovic. En lo colectivo, ya no esgrimen los argumentos que esgrimían y las individualidades no los van a sacar adelante, ante adversarios que tienen muchos mejores jugadores”, opinó Gómez Junco sobre la situación que atraviesa el Rebaño.

Día y horario para visitar a Toluca

Con el objetivo de salir adelante, las Chivas de Guadalajara visitarán al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, el próximo domingo 1 de octubre, por la Jornada 10 del Apertura 2023. El partido sufrió un cambio de horario y finalmente se disputará a las 17:10 de la CDMX.