Javier Hernández entró a la cancha del Estadio Akron el miércoles con las Chivas de Guadalajara en el duelo contra Léon, para marcar su regreso a la actividad después de dos meses sin ver actividad y fue ahí donde se encontró con Andrés Guardado, quien fuera uno de sus mejores amigos en el pasado cuando compartían vestidor en la Selección Mexicana.

Sin embargo, el panorama fue cambiando de manera radical para Chicharito Hernández con el paso de los años y la figura que representaba al interior del Tricolor se fue perdiendo no solo en la percepción de los aficionados, sino entre sus mismos compañeros, con quienes tuvo algunos desacuerdos que más tarde le costaron no regresar al equipo mexicano.

“Estuvieron al borde de los golpes, no se soportan, no se tragan. Guardado y Chicharito no se soportan y ayer (miércoles) vieron el penalote que le cometió Andrés a Javier. Por el tema de la Selección y del gafete, cuando le quitaron el brazalete los Héctors (Moreno y Herrerra) y Guardado le quitaron el poder a Chicharito, no se soportan”.

“Fue más que evidente que se hicieron la Urracarrana en el área chica, yo pensé que Chicharito le iba a responder. No se tragan, Héctor Moreno, Héctor Herrera… pero estamos hablando como desde hace tres años, pasando Rusia”, fue parte de lo que reveló el reportero de Récord, Jesús Hernández.

Los dos jugadores no ocultaban su bueno relación en el Tri. Foto: IMAGO7

En el compromiso entre Chivas y León, Hernández Balcázar se reencontró con Guardado, quien en lugar de saludarlo por los viejos tiempos, lo intentó detener para que no rematara en el área en un tiro de esquina, pero lo que parecía una pequeña broma, terminó en una jugada polémica que el silbante omitió para no ponerle atención especial, no obstante, dejó claro que la relación entre ambos es totalmente inexistente.

