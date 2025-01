El sábado pasado el plan del entrenador de las Chivas de Guadalajara, Óscar García Junyet, volvió a verse truncado por las lesiones y es que el defensor Daniel Flores hizo su aparición como titular, luego del buen trabajo que ha realizado con Tapatío en la Liga de Expansión, pero a los pocos minutos de haber iniciado el compromiso contra los Tigres de la UANL, salió de cambio.

Un problema muscular fue la razón que le impidió a Flores mantenerse dentro de la cancha prendiendo las alarmas en el entrenador del Rebaño Sagrado y todos los jugadores tanto dentro de la cancha como en la banca, sin embargo, hubo una actitud extraña en un solo jugador rojiblanco que quedó evidenciada en redes sociales.

La peor cara del Nene Beltrán en Chivas

Fernando Beltrán no fue titular en el partido contra los felinos que dirige Veljko Paunovic, por ello estaba en la banca cuando Daniel Flores abandonó el terreno de juego en medio del consuelo de todos los futbolistas rojiblancos que se acercaron para darle palabras de aliento, pero el Nene ni se inmutó.

En redes sociales circulan un video donde se puede apreciar a casi todos los futbolistas de Guadalajara dando ánimos al joven lateral, empezando por Javier Hernández e Isaac Brizuela, quienes no dudaron en acercarse para ofrecerle palmadas en la espalda, por lo que no se esperaba menos de uno de los referentes como lo es el Beltrán.

Esto le generó varias críticas al volante, quien no ha tenido la participación que desearía en este Clausura 2025, ya que únicamente ha sido titular en uno de los tres duelos que han disputado y fue contra Necaxa, pero salió en la segunda parte. En la Fecha 1 frente a Santos Laguna entró de cambió al minuto 72 y contra Tigres no jugó un solo minuto, por lo cual queda claro que no vive un buen momento.