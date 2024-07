En las Chivas de Guadalajara son conscientes de que Javier Chicharito Hernández no arrancó el Torneo Apertura 2024 como se esperaba debido a la serie de graves fallas que cometió en el primer partido frente a Toluca en la cancha del Estadio Akron, sin embargo muchos confían en que su mejor momento está por venir en el resto del certamen.

A diferencia de la temporada anterior, Chicharito Hernández realizó la Pretemporada completa con el Rebaño Sagrado y su estado físico es mucho mejor que cuando llegó a la Perla Tapatía, por ello hay muchas razones para pensar en que lo mejor de su segunda etapa con el equipo de sus amores apenas está por aparecer.

Aunque sus detractores prefirieren elogiar a jugadores del acérrimo rival y cuando se trata de cualquier refuerzo, sobretodo extranjero, les brillan los ojos como ocurrió con Rodrigo Aguirre, un delantero que suma un gol en el último año, pero que para los comentaristas de Fox Sports es un “gran refuerzo” que puede ofrecer variantes ofensivas a los azulcremas.

Piden respeto para Chicharito y se burlan de refuerzo americanista

Fue en el programa La Última Palabra donde el comunicador Fernando Cevallos salió en defensa del goleador de Guadalajara afirmando que Aguirre ha hecho en un año lo que Chicharito Hernández en nueve partidos, no obstante las críticas han sido voraces para el atacante mexicano por haber anotado un gol.

Rodrigo Aguirre llega como refuerzo al América. Foto: Imago7/ Juan Angel Ovalle

“Lo vi jugar minutos con Rayados y salir en muchos partidos a la banca y no lo vi bien. A Chícharo lo están matando porque en nueve partidos metió un gol y a éste en un año metió en un gol y dices que es un ‘refuerzazo’ en el América. Yo lo sigo diciendo que sí, (es un buen refuerzo para Chivas). Tú estás hablando de Aguirre como un gran refuerzo para el América y si ves lo que hizo en el último año…”.

“Javier Hernández venía de nueve meses o 10 meses de no jugar y lo están matando porque no anduvo bien en los seis o siete partidos que no anduvo la temporada pasada y ahora vienes y me vendes a Aguirre como un refuerzazo. Vivimos en la bendita dinámica de comprar refuerzos extranjeros en la Liga MX para que sean suplentes, que sigan trayendo extranjeros a calentar la banca y que no jueguen los mexicanos”, fue parte de lo que indicó Cevallos en la emisión de Fox Sports.