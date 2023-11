Para José Juan Macías será un final de año mucho mejor que el pasado y es que el delantero de las Chivas de Guadalajara está muy cerca de volver a un partido con la camiseta rojiblanca pensando en que poco a poco tome ritmo de juego para que el entrenador Veljko Paunović lo considere en el futuro cercano.

La noticia llega en buen momento para el Rebaño Sagrado que está en vísperas de disputar la Liguilla, sin embargo aún se desconoce el plan de trabajo que se tiene en mente con JJ, es decir, si jugar para que vaya recuperando la confianza le dará la posibilidad de ser considerado en esta campaña o lo llevarán con mayor calma que al inicio del 2023.

Cabe recordar que en febrero pasado Macías estaba prácticamente recuperado de su primera lesión en los ligamentos de la rodilla derecha y cuando se manejaban fechas posibles de su vuelta al terreno de juego presentó una lesión en la misma pierna, lo que de nuevo lo envío al quirófano y estuvo otros nueve meses parado.

Incluso el mismo entrenador Veljko Paunović no quiso caer en triunfalismos y en agosto pasado manifestó que no quería hablar de JJ Macías porque sentía que lo habían presionado en su anterior recuperación y ahora la situación será con mayor hermetismo para no exigirle de más en sus trabajos de rehabilitación.

Se confirmó el partido donde JJ Macías reaparecerá con Chivas

Fue el periodista Jesús Bernal de ESPN RadioFórmula quien dio a conocer que el encuentro donde José Juan Macías tendrá minutos será en el partido amistoso que este viernes Tapatío disputará con un equipo de divisiones inferiores: “El próximo viernes tendría minutos en un partido después de 16 meses alejado de los terrenos de juego, el equipo tapatío tendrá un juego amistoso con un rival institucional con la intención de mantener ritmo, por el juego de la otra semana en La Piedad”.

Macías no ha visto actividad oficial desde hace 16 meses. Foto: Imago7/Alejandra Suárez

“El cuerpo técnico evalúa la posibilidad de llevarlo con el equipo de Tapatío puesto que ya tiene tres semanas trabajado al parejo, antes de arriesgarlo en Primera Division, quieren que vaya tomando minutos de menos a más y se abre este escenario para que tenga actividad 16 meses después de sus lesiones en la rodilla derecha”, fue parte de lo que explicó el comunicador.

Chivas sostendrá un amistoso contra Tapatío

Será el siguiente jueves 16 de noviembre cuando Guadalajara se enfrente al Tapatío a las 19:00 horas, en un encuentro previo al arranque de la Liguilla debido a la Fecha FIFA que le dará otro receso a la Liga MX, ante ello visitarán La Piedad, Michoacán para este compromiso, donde si todo sale bien, JJ Macías podría recibir más minutos para seguir con su integración al plantel.