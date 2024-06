Chivas estaría atravesando severos problemas legales debido al conflicto en tribunales que tiene la familia Vergara contra la ex esposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes, por lo que el panorama no sería alentador para la institución rojiblanca, al menos en el corto plazo.

Después de que se confirmara de que una de las razones por las que Fernando Hierro decidió abandonar el proyecto del Guadalajara se debería a la falta de recursos económicos, se ventiló que esa postura de Amaury Vergara y del Consejo se debe a un litigio que existe con la empresaria.

Es por eso que el comunicador de As México, César Huerta, reveló que algo importante de este conflicto es demostrar que el Rebaño no tiene muchas ganancias para evitar pagarle a Fuentes; sin embargo, esta demanda podría tardar muchos años en proceso, por lo que el principal afectado sería el propio conjunto rojiblanco.

“Hay un tema legal que está atravesando el Guadalajara, la familia Vergara (…) Este problema ya tiene un rato y va a durar buen rato, es un juicio que puede durar varios años. La forma más fácil de disolver un pleito de esto es la conciliación extra-juicio. No sé si la familia Vergara tenga la intención de sentarse con la doña (Angélica Fuentes) a buscar un acuerdo.

“Este problema frena los presupuestos del Guadalajara, no porque le estén pagando algo a la doña, sino por lo que se están peleando para no pagar. En este pleito es importante demostrar que no hay dinero, demostrar que el Guadalajara genera ganancias. Tratar de mantener el dinero en el perfil más bajo posible”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿En qué consiste la demanda de Angélica Fuentes contra la familia Vergara?

Hasta el momento no se han dado a conocer muchos detalles sobre el conflicto legal que se vive dentro del Guadalajara; sin embargo, primeros reportes indican que la ‘Reina del Gas’ estaría peleando parte de las ganancias que le corresponderían a las dos hijas que procreó durante su relación con Jorge Vergara.