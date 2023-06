¡SE ME VA A DAR! Fernando Beltrán reapareció tras la derrota de Chivas en la Final del Clausura 2023

La derrota sufrida en la Final del Clausura 2023 continúa calando hondo en los jugadores de Chivas, quienes poco a poco siguen manifestándose en sus respectivas redes sociales, en donde uno de los más emotivos ha sido el mensaje que mandó Fernando Beltrán, en donde sigue con la ilusión de conseguir algún día el título con el Rebaño.

El Nene fue uno de los pilares del Guadalajara durante todo el torneo, siendo una pieza infaltable en el esquema de Veljko Paunovic debido a su calidad y capacidad para encontrar espacios y darle salida a sus compañeros para poder atacar a los adversarios.

Es por eso que Beltrán manifestó que seguirá persistiendo en conseguir el campeonato, además de desear que se mantenga la comunión entre el club y la afición, quienes reconectaron en la recta final del torneo.

“Dejé todo por lograr el objetivo, estando tan cerca solo recordaba lo que he sufrido para conseguirlo y quiero que sepan algo, lo volvería a vivir con tal de ver a la afición así de entregada. No hay palabras de agradecimiento para ustedes. Siempre intento representar a los mexicanos y estoy seguro que en algún momento se me va a dar, solo nunca dejaré de luchar por mis compañeros y por mi club. Hasta que las cosas vuelvan a su lugar. De Chivas toda la vida”, escribió el Nene en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo arrancará el Apertura 2023?

Aunque aún no se da a conocer el calendario oficial de competencia del próximo semestre, es un hecho de que la actividad del segundo torneo del 2023 arrancará el 30 de junio, debido a que en julio se hará una pausa para la participación de clubes mexicanos en la Leagues Cup contra rivales de la MLS.