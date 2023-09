Calidad es algo que Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, tiene de sobra. Sin embargo, las lesiones no lo han dejado en paz en el último tiempo, por lo que nivel tampoco ha sido demasiado convincente y la afición le reclama que marque diferencias.

Tras ser convocado a la Selección Mexicana, en redes sociales hubo sorpresa por el cambio físico de Alexis Vega. En una foto, se vio al rojiblanco mucho más delgado. En diálogo con Azteca Deportes, el atacante dio detalles sobre cómo ha estado trabajando.

“He estado bajando de peso, bajé de grasa, empecé a trabajar doble y bueno, en menos de un mes me parece que bajé 5 kilos y me siento bien. Normalmente cuando acababa el primer tiempo terminaba cansado y aguantaba 15 o 20 minutos más, pero ahorita terminé el partido y terminé muy bien, eso es algo que me tiene muy contento“, dijo Alexis Vega.

Alexis Vega luce mucho mejor físicamente (Imago)

El atacante reconoció que en algún momento pensó en el retiro, pero ahora ha logrado dejar atrás las molestias: “Empecé a fortalecer mucho mi rodilla, lo del peso era sí o sí bajar para que me pudiera ayudar y estoy poniendo todo de mi parte para que me pueda sentir mejor y mi carrera pueda durar mucho tiempo”, detalló.

Antes no podía ni dormir por el dolor

“Acabando el partido le mandé mensaje a mi esposa porque normalmente yo terminaba de jugar y ya que me enfriaba y llegaba al hotel, la rodilla y el dolor era impresionante. Me dormía a las 3 o 4 de la mañana, me dolía muchísimo y ayer le mandé mensaje a mi esposa para decirle: ‘amor, me siento super bien, mi rodilla no tengo nada de dolor’… Y esto es algo que me motiva“.