En el Club Guadalajara saben que un triunfo en casa contra Xolos de Tijuana significaría más que los tres puntos, también la oportunidad de mantenerse en la cima de la competencia porque sus más cercamos perseguidores, que son Tigres de la UANL y Bravos de Juárez ya no lo alcanzarían aunque ganen sus partidos de la Jornada 5.

Al menos en el papel el Rebaño Sagrado tiene todo en sus manos para llevarse los tres puntos de su cancha, pues en el Estadio Akron tienen marca perfecta sumando dos victorias en ambos juegos que han disputado contra el Atlético de San Luis al que derrotaron 3-1 y a Necaxa, que también se llevó un descalabró por marcador de 2-0.

El entrenador Veljko Paunović sabe que aún hay mucho por mejorar después del amargo empate frente a Juárez el viernes pasado, con todo y que el trabajo del árbitro Fernando Hernández fue determinante en el marcador, pero Chivas también dejó de hacer varias cosas en la segunda parte del encuentro donde perdieron cierta creatividad ofensiva.

Así está Chivas en la tabla general del Torneo Apertura 2023

Por el momento Guadalajara marcha con 10 puntos en la cima de la competencia, producto de tres victorias y un empate, se mantiene invicto y eso es buen aliciente para los jugadores que tratarán de mantener el buen paso para alejarse de sus rivales que les están pisando los talones, tanto Tigres como Juárez con ocho unidades cada uno.

Para esta Fecha 5 que arranca este martes 22 de agosto, el Rebaño recibirá a Tijuana; Mazatlán vs. Puebla y Juárez vs. Pumas de la UNAM. El miércoles, América vs Necaxa; Pachuca vs. Cruz Azul; San Luis vs. León; Querétaro vs. Atlas; Tigres vs Santos y Toluca vs. Monterrey, éste último duelo con fecha por definir.