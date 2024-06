En las Chivas de Guadalajara no está muy claro qué fue lo que cambió de un momento a otro o por qué la salida de Fernando Hierro se dio de manera tan repentina, pero nuevas versiones salieron a la luz asegurando que el dirigente español ya sabía desde marzo que se iría.

Este viernes fue captado Fernando Hierro con el Al Nassr de Arabia Saudita que perdió la Final de Copa del Rey en penaltis contra el Al Hilal, sin embargo en México se sigue hablando de su inesperada partida, justo cuando parecía que estaba totalmente comprometido con el Rebaño Sagrado para el arranque de la Pretemporada con miras al Apertura 2024.

Fue en el programa Futbol Picante de ESPN donde el periodista Rafael Ramos dio detalles totalmente distintos a los que se han manejado en los días recientes, tachando de mentiroso a Hierro porque afirmó, él fue a buscar al Al Nassr por medio del represente Jorge Méndez y desde marzo recibió una propuesta para irse, la cual aceptó.

“Se va por dinero y vale la pena decirlo. Fernando Hierro no fue buscado por el Al Nassr, él fue quien solicitó a Jorge Méndez la negociación directamente fue Hierro el que se acercó al Al Nass a través de Jorge Méndez. No hubo más de una oferta, no hubo una segunda oferta, no hubo un tercer cañonazo para seducir a Hierro”.

Hierro no ha logrado dejar una buena imagen en México. Foto: Imago7/ Sandra Bautista

“Lo que pasa es que en marzo ya sabía que se iba y lo único que pudo hacer Amaury Vergara en su forma pusilánime de dirigir a Chivas, fue pedirle que se fuera ya que se terminara el torneo. Si esto hubiera sido con Jorge Vergara lo hubiera corrido a patadas”, fue parte de lo que explicó el comunicador.

Chivas empieza Pretemporada el 5 de junio

Será la siguiente semana cuando los futbolistas del Rebaño reporten a los exámenes médicos y físicos para ponerse a las órdenes de Fernando Gago y con ello arrancar la Pretemporada de manera oficial con miras al Apertura 2024 que iniciará el 5 de julio, aún sin calendario definido.