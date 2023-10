Uno de los sobresaltos que pasaron las Chivas de Guadalajara en este certamen de la Liga MX, coincidió con la indisciplina de tres futbolistas de la plantilla. Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron marginados del equipo durante varios días, hasta que finalmente se reincorporaron la semana pasada. Sin embargo, de momento no hay certezas sobre lo que pasará con estos, principalmente con Vega.

El caso de Raúl Martínez parece más claro: primero volverá a jugar con el Tapatío, pero sigue habiendo esperanzas en él. Chicote Calderón, en cambio, apunta a marcharse gratis en diciembre, puesto que su contrato finaliza. Incluso, ya se habla de que Santos Laguna sería su nueva casa. La situación de Alexis Vega es diferente, pues tiene contrato hasta junio de 2024 y si sigue sin jugar, sólo se devaluará hasta hacer perder la inversión que el Rebaño hizo con él.

El delantero de 25 años no ha podido marcar las diferencias que se esperaban cuando llegó en 2019, procedente de Toluca. Las lesiones le han afectado y justo cuando parecía enfocado en encontrar su mejor forma física, Alexis Vega cometió el error de la indisciplina en Toluca, el cual le valió fuertes críticas por parte de la afición. En la directiva y el cuerpo técnico tampoco se lo tomaron nada bien, a tal punto de que la primera postura fue que no volviera a jugar con la playera rojiblanca.

Sin embargo, Chivas empezó a toparse con dificultades. Primero comprobó que no era fácil rescindirle el contrato, pues debía pagársele una millonada por lo que restaba de su contrato. Luego, se comprobó que los equipos interesados podían esperar a aprovecharse de la situación para sacarlo por poco dinero. Se pensó en un intercambio, pero se descartó al portero Carlos Acevedo, de Santos Laguna. El único equipo que de verdad parece interesado en Vega es Cruz Azul.

Tito Villa no quiere a Alexis Vega cerca de La Noria

Tito Villa quiere lejos a Vega de Cruz Azul (Imago7)

A pesar de su calidad, el comportamiento de Vega ha hecho que no sea nada fácil encontrarle sitio. Por lo pronto, Cruz Azul no ha realizado acercamientos formales, pero uno de sus ídolos, Tito Villa, alzó la voz repudiando la posible contratación: “Yo no lo quiero ni cerca. Para mí es el futbolista más sobrevalorado de la Liga. Y nos podemos remitir a estadísticas o lo que quieras para hacerte ver que Vega es puro humo. Así lo veo y dentro de la cancha demuestra muy poco”, dijo en El Podcast de la Máquina.

La afición ya se ilusionaba con Sebastián Jurado

A la hora de pensar en los jugadores de Cruz Azul que podían llegar a Chivas en intercambio por Alexis Vega, había algunos nombres interesantes: Charly Rodríguez, Rodrigo Huescas, Ángel Sepúlveda y el portero Sebastián Jurado. Este último, en una encuesta realizada por Rebaño Pasión, fue el preferido de la afición rojiblanca para llegar a Verde Valle en la hipotética operación de Vega.

¿Qué dijo Veljko Paunovic sobre Vega y los demás indisciplinados?

Al término del encuentro ante Puebla, el cual acabó con victoria para Chivas por2-0, Veljko Paunovic respondió sobre cuáles serán los pasos a seguir con los tres jugadores que incurrieron en indisciplina: “Ahora estamos expectantes para que cumplan las expectativas que les hemos fijado y desde luego, vamos a valorar. Aquí es importante que todo mundo entienda que en un equipo como Chivas, los valores son muy importantes y la disciplina, todo lo que nosotros consideramos parte de un equipo, que quiere ser campeón”, expresó el entrenador rojiblanco.