Karen Tapia tiene un largo recorrido en los medios de comunicación como conductora y reportera en distintas empresas, pero su llegada a Amazon Prime para los partidos de las Chivas en el Estadio Akron en este torneo Clausura 2025, causó una grata sorpresa en la mayoría de los aficionados que la han recibido con los brazos abiertos en las transmisiones.

En una charla exclusiva con Rebaño Pasión, Karen Tapia, oriunda del estado de Querétaro, explicó que nunca esperó tanta alabaría por su presencia en la casa del Guadalajara, pero toma como enorme experiencia el haber generado una buena impresión entre los seguidores, no solo de los tapatíos, también del futbol en general.

“Todo lleva un proceso y estas platicas fueron desde el año pasado, en el 2024. Los procesos son un poco complicados, idas y vueltas, pues también sabemos que en este proceso se pueden caer o suceden muchas cosas. Cuando se tomó la determinación de ‘sí, es un 100 por ciento’ fue muy cercana a la fecha, ni tiempo. Mi mente estaba muy enfocada a preparar lo del fin de semana, el viaje y demás, entonces fue una decisión muy rápida, pero también de mi parte no quise decir nada en redes sociales hasta ya estar en el cancha”.

“Cuando terminé de trabajar, lo primero que me dijeron mis compañeros fue: ‘¿ya viste?’ Y mi primer pensamiento fue que había dicho algo mal. Ya cuando vi las notificaciones y mensajes, es esa parte cuando te das cuenta de lo que es Chivas, de quiénes lo siguen y fue una locura completamente porque me llegaron muchísimos mensajes, no entraré en detalles de lo que decían, pero la mayoría fueron muy positivos”, explicó Tapia, quien debutó con Amazon en el partido donde el Rebaño Sagrado venció a Santos Laguna 1-0 en la Fecha 1 y se ha mantenido todo el torneo reportando desde la banca visitante.

Karen Tapia desde el Estadio Akron. FOTO: INSTAGRAM

El futbol por Amazon Prime invita a una nueva generación de transmisiones

En cuanto a lo que ofrece la plataforma estadounidense en esta primera experiencia como dueño de los derechos de transmisión de un equipo del futbol nacional y en este caso por la importancia de Chivas, Karen Tapia aseguró que el profesionalismo será la base de cada partido desde el Gigante de Zapopan.

El primer partido de Tapia en el Akron con Amazon. FOTO: INSTAGRAM

“Una ventaja (de trabajar en Amazon Prime) que veo es el profesionalismo en cada área, en cada transmisión es algo que si o si se va a dar desde la producción, desde nosotros que estamos delante de las cámaras, es algo de lo que se caracterizan estas transmisiones y ya estamos en un 2025 donde las plataformas y todo este método de transmisiones es adaptarnos si o sí. Yo vivo en CDMX no tengo ningún acercamiento con el equipo, yo solo trabajo con la producción”.

“Chivas TV no algo desconocido o experimental no le vi nada lejano a la realidad, ha sido un equipo muy profesional y muy cuidado. La diferencia es estar en Chivas, donde sales del tema del trabajo y ves el impacto que tiene para bien o para mal y eso es tenerlo siempre en mente. Termino el trabajo y veo en redes sociales la magnitud del club que es”, fue parte de lo que comentó la periodista.

¿Quién es Karen Tapia?

En palabras de la propia comunicadora, Karen explicó parte de su vasta trayectoria dentro de los medios, dejando claro que la oportunidad de estar con el equipo más importante del futbol mexicano no es obra de la causalidad, al mismo tiempo que dejo muy claro en que no es partidaria de ningún equipo, ni de los Gallos Blancos del Querétaro y tampoco de las Chivas.

“Yo tuve la fortuna de iniciar en TV Azteca, en Querétaro, ahí estuve tres años después hubo recorte y tuve la fortuna a los pocos meses de ingresar a Televisa Querétaro donde estuve cinco años, fue en enero del año pasado que tome la decisión de renunciar para mudarme a la Ciudad de México.

“En verano tuve un proyecto para los Juegos Olímpicos aquí en CDMX, estuve narrando basquetbol para el equipo de los Diablos Rojos y en el trayecto he tenido la fortuna de conducir eventos especiales, el festival de la Champions League, el de la Fórmula 1, he trabajo con el equipo de Libertadores de Querétaro como la voz oficial de sus partidos (basquetbol) y a grandes rasgos es lo que he hecho”, manifestó.