Chivas Guadalajara no pudo quedarse con la victoria ante FC Juárez por la jornada cuatro del Apertura 2023, tras igualar 1-1 en el regreso a la Liga MX. Por otro lado, tras el polémico final, Veljko Paunovic envía mensaje a sus jugadores y al resto de los equipos del campeonato.

Sin duda el Rebaño Sagrado tuvo una dura palabra en el día de hoy debido a que enfrenta a un equipo que es tercero en la tabla general de posiciones e invicto. Es más abrió el marcado luego de que haya anotado Alexis Vega tras una gran jugada colectiva que pudo finaliza Roberto Alvarado.

Sin embargo, al conjunto del Guadalajara le cobraron un polémico penal en contra luego de que Orozco Chiquete sobre Aviles Hurtado, quien lo intercambió por gol. Debido a esto, Veljko Paunovic estalló en conferencia de prensa contra el arbitraje.

“Según nuestro jugador no hubo ningún contacto y según las tomas, por lo menos valía la pena revisas. Estamos muy molestos porque otras jugadas en las que hubo posibilidad, no digo que sean penalti, que puede ser que sí, pero que no se consideren y que esto sea la razón de perder dos puntos. Es muy lamentable y decepcionante, uno no siente que esto sea casualidad”, comentó Paunovic.

Veljko Paunovic envía mensaje a Chivas y advierte a toda la Liga MX

Por otro lado, tras el encuentro el entrenador del Guadalajara envió mensaje a sus jugadores y advirtió a toda la Liga MX. “Ya sonó la campana en Leagues Cup, pero nadie sentirá lástima por nosotros. Hoy merecíamos ganar si no fuera por el penal. Esto nos dará más forma y competiremos mejor”, afirmó Veljko Paunovic.