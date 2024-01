Este sábado Chivas tuvo su debut en el Clausura 2024 de la Liga MX luego de haber igualado 1-1 contra Santos Laguna. Tras el empate, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y le señaló a jugadores, directiva y afición lo que no se va negociar bajo su gestión.

El Rebaño Sagrado batalló, pero mostró un gran nivel para poder rescatar un punto en un encuentro en el que los Guerreros se llevaban demasiado premio. Esto se debe a que generó poco peligro en la portería de Raúl Rangel y en la segunda mitad logró marcar gracias a Harold Preciado.

Tras el agónico empate contra Santos Laguna, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y se mostró contento el juego que llevó adelante Chivas. El argentino valoró el nivel del Guadalajara no solo en el cero a cero, sino que además al momento de ir a buscar el empate.

“La verdad que me gustó mucho el equipo. Me gustó como entendieron el partido. En el primer tiempo tuvimos 10 aproximaciones. En el segundo tiempo con el gol en contra siguió e intentó buscar el resultado. Seguismo. Nosotros vamos a tener que luchar y hoy es una muestra de carácter del equipo y la sensación es que me voy muy a gusto”, expresó el timonel Rojiblanco.

Fernando Gago destacó el partido de Chivas a pesar de empatar ante Santos. (Foto: Imago7)

Por otra parte, Fernando Gago dejó un recado a todo Chivas al decir que su idea de juego no se negocia y que van a seguir por ese camino. “Esto es un juego y a veces hay situaciones que dependiendo el partido van cambiando”, comenzó el argentino cuando fue consultado sobre la gran cantidad de jugadas de gol que generaron.

Y agregó: “Tuvimos cuatro o cinco situaciones claras y convirtieron ellos. Pero no hay que cambiar las formas y jugar así. El equipo se siente cómodo y va a tener buenos resultados. Quiero ganar y queremos tratar de competir hasta el final en el campeonato. Lo importante es que el equipo se sobrepuso. Tuvo la entereza de además del cansancio, de seguir pensando, seguir buscando situaciones de gol y tener dos oportunidades de gol”.

Fernando Gago dijo qué no le gustó de su Chivas

Por otro lado, el argentino habló de los aspecto a mejorar en su equipo tras el empate contra Santos. “En el gol hubo tres conceptos que no son lo que habíamos trabajado. Fue muy rápido. Una pérdida interna. Llegamos con gente para defender, pero no marcamos en el área una situación de juego que el delantero de ellos se iba de la jugada y es ahí donde entró. Hay un montón de cosas para corregir, pero fueron más las cosas que me gustaron que las que no”, cerró Fernando Gago.