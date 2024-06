Chivas se encuentra en plena preparación para el Apertura 2024 de la Liga MX luego de haber realizado una fuerte pretemporada en Cancún, Sinaloa. Previo al primer partido de preparación ante Cruz Azul, la afición rojiblanca estalló en las redes sociales luego de que se haya confirmado la salida de José Juan Macías del equipo.

A lo largo de todo el Clausura 2024, el atacante no fue tenido en cuenta por Fernand Gago quien siempre prefirió utilizar a Ricardo Marín y Chicharito Hernández. Ante esto se sabía que los minutos no los iba a tener si se mantenía en el club ya que era la quinta opción del entrenador albiceleste.

Luego darse a conocer la convocatoria de Chivas para el juego contra Cruz Azul por la Copa de la Paz, el Rebaño Sagrado informó su salida del equipo. Diferentes reportes indican que el futbolista no quiso renovar su vínculo para salir a Santos Laguna, por lo que decidieron rescindir el contrato de mutuo acuerdo.

Ante la salida del atacante la afición de Chivas reaccionó en las redes sociales para marcar su descontento por la decisión que se tomó con el atacante. No es para menos porque a lo largo de todo el Clausura 2024 los fanáticos se mostraron disconformes porque no era tenido en cuenta en la convocatoria de cada uno de los partidos.

“No valemos verga…. Listo para que nos meta 4…. No puede ser la directiva que tenemos…. Ojalá le vaya bien dónde vaya y consiga lo que tanto quiere, jugar y recuperar su nivel. Aquí no valemos Madre…”, expresó un seguidor. Y otro agregó: “¿Puedo ser su nueve? Su inteligencia deportiva está tan jodida que en una de esas me fichan”.

Chicharito Hernández causa baja en Chivas

Por otro lado, Fernando Gago dio a conocer la lista de convocados para el primer juego de Chivas ante Zacatecas por la Copa de la Paz. Quien causó baja en el equipo fue Chicharito Hernández debido a que el cuerpo técnico decidió dejarlo fuera para que se pueda recuperar de un golpe en su pierna.