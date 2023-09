El pasado sábado, Chivas perdió el invicto ante Santos Laguna por el Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, tras la dra derrota ante los Guerreros, el Pollo Briseño habló del momento del Guadalajara y envió un duro mensaje a sus compañeros para recuperar el nivel.

A lo largo de los últimos partidos, el Rebaño Sagrado no ha mostrado ni siquera unos minutos del juego que los llevó a ser subcampeones en el Clausura 2023. A su vez, en la Leagues Cup dieron la peor versión desde la llegada de Veljko Paunovic.

Por otro lado, luego de perder el invicto y el liderato ante Santos Laguna, el Pollo Briseño envió un fuerte mensaje a todo Chivas. En diálogos con Línea de 4 el defensa marcó que deben volver a las bases para estar nuevamente en el nivel que los llevó a ser protagonsitas.

“Creo que el grupo está consciente, sabemos que hemos dejado de hacer cosas, que la vara la pusimos muy alta y que dejamos de hacer muchas cosas que nos llevaron a una Final, a 30 minutos de ganar el campeonato. No sabría decirte lo que pasó, pero sabemos que no volverá a pasar. Cuando los equipos entran en esa duda de que ya no ganas con esa facilidad o perdiste el partido pasado y no se jugó bien, entran dudas en todo el equipo, pero estamos conscientes de que tenemos que volver a las bases”, comentó.

Y agregó: “¿Cuáles son las bases? Correr, ser un equipo compacto, ir para el frente, no respetar a nadie, meterle mucha intensidad, eso nos faltó mucho en la Leagues Cup. Creo que con eso y con los jugadores que tenemos estamos más cerca de volver a la victoria”.