Ricardo Ferretti inevitablemente está en la historia de las Chivas de Guadalajara al haber conseguido el décimo campeonato de Liga MX en el Torneo Verano de 1997, pero también es una realidad que su corazón azul y oro no lo puede ocultar porque fue jugador de la Universidad y también los hizo campeones.

Ahora que el Tuca ha caído con el pie derecho como analista de ESPN, el estratega más ganador en el futbol mexicano no tiene que ser políticamente correcto y sin mayor preámbulo reconoció su deseo de que los Pumas de la UNAM se lleven la victoria el próximo sábado en el partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2023.

Ferretti también se dio tiempo para elogiar el buen trabajo del entrenador del Rebaño Sgarado, Veljko Paunović, quien ha tenido que sortear diversas dificultades a lo largo de la campaña, no obstante el Tuca indicó que el estilo de juego que ha implementando en Chivas le ha dado buenos resultados a pesar de que le hace falta un delantero goleador.

El brasileño también consideró que el serbio en su primer año con los rojiblancos no es sencillo hacerse notar con tantas victorias, ya que está cerca de acumular su triunfo 19 de liga si es que vencen a los felinos en Ciudad Universitaria porque afirmó, la plantilla tampoco es la más vasta para pelear por el campeonato.

Tuca Ferretti elogia a Paunovic pero quiere el triunfo de Pumas

El extimonel de los Tigres de la UANL, quienes perdieron la Final del 2017 precisamente ante Guadalajara que en ese entonces era dirigido por Matías Almeyda, no se quedó callado acerca de su deseo de que los universitarios se hagan sentir en casa para llevarse los tres puntos.

Pauno ha hecho un gran año con los rojiblancos. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Es lo que le falta a Guadalajara (un goleador). Y todavía llegó a la Final del torneo pasado. Aparte de los números llevó al equipo a la Final, el mérito de él (Paunovic) es enorme, sin tener un gran plantel, pues lo que acaba de hacer en este año es impresionante. Ojalá no (gane), porque va a perder contra Pumas. Pero Pumas va a ganar, es por el azul y oro mano”, manifestó el Tuca entre risas en Futbol Picante.

Hugo está sorprendido por el trabajo de Paunovic

“Me ha sorprendido gratamente, yo no lo conocía mucho, pero Fernando Hierro tuvo la visión y el atreviendo de traerlo, pero creo que pocos en México creíamos que le iba a ir bien. Buen trabajo con su estilo de juego, con un equipo que no tiene grandes jugadores, los mejores de México no están en Chivas. Lamentablemente Alexis ha tenido un bajón importante, se ha notado la mano y Guadalajara ha conseguido un estilo. No creo que les alcance (para el título)”, fue parte de lo que comentó Hugol en Futbol Picante.